Büyükgöz, vatandaşları işe uğurladı

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; sabah erken saatlerde ana arterler üzerindeki duraklarda bulunan vatandaşlara ikramda bulunarak işe uğurladı. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur işlerine gitmek üzere ilçenin ana arterlerinde servis ve ulaşım araçlarını bekleyen vatandaşları uğurladı.
KAHVALTILIK İKRAMI
Gebzeli hemşerilerine kahvaltılık ikramında bulunan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler, bereketli kazançlar temennisinde bulundu. İkramların yanı sıra taleplerini dinlediği vatandaşlar da Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.