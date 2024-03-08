Aygün’e Hizmet Teşekkürü

2019-2024 yılları arasında ilçeye birbirinden değerli projeler kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e dernekler tarafından teşekkür ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ilk olarak Kocaeli Yığılcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Aygün’ü ziyaret etti. Başkan Aygün’e teşekkür eden Keleş “Bu zamana kadar maddi ve manevi desteğini esirgemeyen, her daim yanımızda olan Kıymetli Derince Belediye Başkanımız Zeki Aygün’e çok teşekkür ediyoruz” dedi. Kocaeli Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ünal Çelik ve Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Burhanettin Özçelik de beraberlerinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Aygün’ü ziyaret ederek ilçeye sundukları eser ve projeler için teşekkür etti.

Kaynak: Bülten