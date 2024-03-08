Depremzede tatlıcı, İzmit’te halka tatlı satıyor

Geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş’ta yaşayan Hayrullah Kurt’un çalıştığı tatlı ve dondurma imalathanesi yıkıldı. Evi hasar görmeyen 2 çocuk babası Hayrullah Kurt, bölgede iş olmayınca imalathaneden pek çok kez tatlı gönderdiği İzmit’in yolunu tuttu. Hayrullah Kurt kente gelince İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki, daha önce birçok kez tatlı verdiği dükkanın yan tarafında halka tatlısı yaparak satışa başladı.

DEPREMDE AKRABALARINI KAYBETTİ

Hayrullah Kurt geçen yıl Nisan ayında İzmit’e geldiğini belirterek, “Depremde kendi ailemden can kaybı olmadı ama yakın akrabalarımdan hayatını kaybedenler oldu. Ailemle oturduğumuz evde bir yıkım olmadı. Şu anda tek yaşıyorum, eşim ve çocuklarım Maraş’ta. İnşallah bayramda buluşacağız.” dedi.

DONDURMA VE TATLI SATIYOR

Kahramanmaraş’tan geldiğinde ilk olarak dondurma sattığını söyleyen Hayrullah Kurt, “Şuanda tatlı satıyorum. Günde 500-600 halka tatlısı satıyorum. Bu tatlıda normalde hamur tadı oluyor benim tatlımda bu yok, sırrı bizde kalsın. 13 TL’den tatlı satıyorum ama bunu biraz vatandaş da alabilsin diye yapıyorum. Bayramdan sonra yeniden dondurmaya döneceğiz.” diye konuştu.