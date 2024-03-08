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Türkiye'nin konuştuğu taksici cinayetinde karar çıktı

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İzmir’de, taksici Oğuz Erge’yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal’ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'nin konuştuğu taksici cinayetinde karar çıktı mask
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Gaziemir ilçesinde, 31 Ocak 2024 günü meydana gelen olayda taksici Oğuz Erge (44), soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Cinayet anı araç içindeki kameraya yansırken, görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan katilin, yaralı taksi şoförüne tokat atıp daha sonrada araçtan ayrıldığı anlar kameralara yansımıştı.

KATİL HAKİM KARŞISINDA: GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ, KABUL ETTİ

Katil Delil Aysal, 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 10. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; tutuklu sanık Delil Aysal, taraf avukatları, taksici Oğuz Erge'nin yakınları da katıldı.

Savunma için söz verilen katil Delil Aysal, kamera görüntülerini kabul ettiğini ancak seste oynama olduğunu ileri sürerek, "Ben taksiciye 'kimseye güvenme' demedim. Psikolojik sıkıntılarım var. Bu nedenle hastanede de yattım. Olay gecesi uyuşturucu hap ve alkol kullanmıştım. Silahta 5 kurşun vardı; 3'ünü taksi şoföründe, 2'sini de havaya ateş ederek kullandım. Pişman oldum" dedi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

16 Şubat'ta görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tedavi gördüğünü belirttiği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönündeki raporun mahkemeye getirilmesine, olayda bugün dinlenmesi gereken iki sanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı 8 Mart 2024 gününe erteledi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklu yargılanan Delil Aysal hakkında istenilen cezai ehliyet raporu ise, mahkemeye ulaştı.

HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADAN EN ÜST SINIRDAN CEZA İSTENDİ

Kamuoyunda geniş bir tepkiye yol açan olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı süratle soruşturmayı yürüttü. Taksici Oğuz Erge’yi acımasızca 3 kurşunla öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiçbir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

KARAR ÇIKTI!

Delil Aysal’ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA

# araç, Türkiye, VAR

08 Mar 2024 - 11:52 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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