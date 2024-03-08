Kocaeli Barosu kadınlar gününü kutladı

Kocaeli Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Baro Başkanı Mehmet Gül ve avukatlar katıldı. Açıklamayı Kocaeli Barosu Kadın Hakları Başkanı Avukat Hande Özok okudu.

DEMOMRASİNİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Özok açıklamasında, “ İstanbul Sözleşmesi’nden hukuka aykırı bir biçimde keyfiyetle çıkıldığı, şeriat karşıtı düşüncelerini açıkladığı için meslektaşımızın gözaltına alındığı, bir günde 8 kadının katledildiği, uygulanan cezasızlık politikalarının erkek failleri daha da cesaretlendirdiği bir süreçten geçiyoruz. Bütün bunlara rağmen Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadınlar sanat, spor ve bilim alanlarında uluslararası arenada elde ettiği başarılarla mücadelemize güç katıyor ve kadınların yıllardır büyük bir inanç ve azimle sürdürdüğü mücadele, demokrasinin temelini oluşturuyor.” dedi

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Özal açıklamasının devamında, “Bir kez daha vurguluyor kadının insan haklarının yaşama geçirildiği, kadının hayatın her alanında erkekle eşit konumda ve özgür bir birey olarak var olduğu, ayrımcılık, yoksulluk ve şiddetin son bulduğu, kadın emeğinin görünür olduğu bir dünya özlemiyle mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.” diye konuştu.