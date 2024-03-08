AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özdemir: En büyük kadın teşkilatlanması AK Parti’de

YASEMİN ÖZDEMİR KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında AK Parti İl Başkanlığı binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Özdemir’in açıklamasına ilçe kadın kolları başkanları, kadın kolları üyeleri ve partililer katılım gösterdi. Özdemir açıklamasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in mesajını okudu.

BUGÜN EMEK VEREN TÜM KADINLARIN GÜNÜ

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özdemir konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü.

Sayın Cumhurbaşkanımız’ın; “Kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti, bir lütuf veya imtiyaz değil, ‘hak mücadelesi’ olarak gördük” sözleriyle de vurguladığı gibi, biz kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandık. AK Parti kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi.

KADIN İSTİHDAMI YÜZDE 40’I AŞTI

2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13.5’ten yüzde 51’lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40’ı aştı.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 36 OLDU

Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri artırdık. İŞKUR, KOSGEB, ORKÖY, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu’nda, Gelir Vergisi Kanunu’nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleri ile kadının işgücüne katılma oranı yüzde 36 düzeyine ulaştı.

EN BÜYÜK KADIN TEŞKİLATI AK PARTİ’DEDİR

1935 yılında yüzde 4.1 olan parlamentodaki kadın oranı 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamadı. Bu oran 22 yıldır peyderpey artarak bugün yüzde 20’ye ulaştı. 22 yıldır, başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye’nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek parti AK Parti’dir.

KADIN HAKLARI İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. AK Parti kadın hakları ve aile bütünlüğünün korunması konusunda ‘Hem hem de’ diyen bir partidir. Politikalarımızı bu yönde oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçireceğiz.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında; evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakârca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza, birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum.”