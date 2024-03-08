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Kurtar, Korukır ve Köksal’ın konuk olduğu panel renkli geçti

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Kocaeligücüspor Körfez-Derince koordinatörü, genç girişimci Onur Kından tarafından düzenlenen, 2Türk sporunda iz bırakanlar” konulu panel dün yapıldı.

Kurtar, Korukır ve Köksal’ın konuk olduğu panel renkli geçti mask
Kurtar, Korukır ve Köksal’ın konuk olduğu panel renkli geçti
Kurtar, Korukır ve Köksal’ın konuk olduğu panel renkli geçti
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Derince’de Kavram Koleji’nde gerçekleştirilen panele Kocaelispor’a futbolcu ve teknik adam olarak önemli hizmetler veren Güvenç Kurtar ve Engin Korukır ile birlikte Nihat Köksal katıldı. Moderatörlüğünü Yiğit Özcan’ın yaptığı, bir hayli renkli geçen etkinliğe öğrencilerin ilgisi fazlaydı. Kurtar, Korukur ve Köksal, hem Türk futbolu, hem de Kocaelispor ile ilgili düşüncelerini dile getirip soruları yanıtladılar. Organizasyonu düzenlenen Onur Kından panelin ardından katılımcılarla ilgili sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı. Kından şunları dile getirdi:

TEŞEKKÜR MESAJI

“Türk Sporunda İz Bırakanlar “ konulu spor panelimizi Derince İlçemizde Derince Kavram Kolejimizde gençlerimizden ve İlçemizden gelen yoğun istek ve talep üzerine Güvenç Kurtar - Engin Korukır - Nihat Köksal Hocalarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Spor Panelimize katılarak bizleri onurlandıran Kocaelispor önceki dönem Başkanvekili Bekir Halefler’e, Kocaelispor Altyapı Koordinatörü Aydın GÜNAYDIN Hocamıza, AK Parti Derince İlçe Yönetimine ve Gençlik Kolları Başkanımıza, AK Parti Körfez İlçe Yönetimine ve Gençlik Kolları Başkanımıza, Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanımıza, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Körfez Belediyesi Özel Kalem Müdürümüz Sn. Veysel KÖKSAL’a, Metin ÖZKAN’a, ,Körfez ve Derince İlçemizin Meclis Üyeleri Adaylarına, ilimizin başarılı gazetecilerinden Süleyman DURAK-Metin TUNCAY ve Mehmet AÇIK ağabeylerime, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanımız Fatih Çelikbilek’e, Moderatörümüz ve kahrımızı çeken değerli ağabeyim Yiğit Özcan’a, gizli kahramanlarımız; Spor Panelimizin Ana Sponsorluğunu üstlenen ALDİL YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sn. İzzet Yıldırım’a, Özcanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Alican Kazgan’a, Her daim yanımda olan Kocaeligücü Spor Kulübü Başkanımız Hamdi Yılmaz’a teşekkür ediyorum”

Kurtar, Korukır ve Köksal’ın konuk olduğu panel renkli geçti
Kurtar, Korukır ve Köksal’ın konuk olduğu panel renkli geçti
Kurtar, Korukır ve Köksal’ın konuk olduğu panel renkli geçti
Kurtar, Korukır ve Köksal’ın konuk olduğu panel renkli geçti
Kurtar, Korukır ve Köksal’ın konuk olduğu panel renkli geçti

Kaynak: SPOR SERVİSİ

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08 Mar 2024 - 12:43 Kocaeli- Spor --- Okunma

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