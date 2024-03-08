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Liseli şefler Gastro Genç’te yeteneklerini sergiledi

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Antikkapı A.Ş.’nin ev sahipliğinde KOÜ ile İl Milli Eğitim’in desteğiyle ikincisi düzenlenen ‘Kocaeli Gastro Genç’te genç şefler yeteneklerini konuşturdu

Liseli şefler Gastro Genç’te yeteneklerini sergiledi mask
Liseli şefler Gastro Genç’te yeteneklerini sergiledi
Liseli şefler Gastro Genç’te yeteneklerini sergiledi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’nin öncülüğü ve ev sahipliğinde Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Kocaeli Gastro Genç’ yarışmasında genç şefler yeteneklerini konuşturdu. Kocaeli Kongre Merkezi C Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Baydere, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Kocaeli’de yiyecek ve içecek alanına gönül vermiş ve bu alanda eğitim görerek geleceğini planlamaya çalışan öğrencilere yönelik bir sorumluluk projesi olan Gastro Genç geleceğin şeflerini yetiştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’nin ev sahipliğinde düzenlenen Gastro Genç yarışmasıyla öğrenciler bir yandan eğlenerek öğrenirken diğer yandan da meslek hayatlarına hazırlanıyor. Dostluğun ve rekabetin en güzel örneklerinin sergilendiği yarışma, öğrencilere unutulmayacak anlar yaşatıyor. 

10 OKULDAN 30 ÖĞRENCİ

İlki büyük ses getiren ve bu yıl ikincisi yapılan yarışmada 10 okuldan 30 öğrenci en güzel yemeği yapmak için yarıştı. “Modern Türk Mutfağı” temalı yarışmanın jüri üyeliğini Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü eğitmenlerinden Doç. Dr. Selda Uca, öğretim görevlileri Dr. Alican Akçiçek, Dr. Nihan Akdemir ve Antikkapı A.Ş.’den aşçıbaşı Abdullah Yıldız üstlendi. Jüri, genç şef adaylarının yemeklerini lezzet, sunum, doku ve hijyen kriterleri üzerinden değerlendirdi.

Liseli şefler Gastro Genç’te yeteneklerini sergiledi

“DAHA ÇOK GENCİ SİSTEME KATMALIYIZ”

Programda konuşan Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel, “Antikkapı ailemizle eğitime, çağa ve açtığımız tesislere ne katabiliriz bunu düşünüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla şehrimiz adına bir şeyler yapalım dedik. Gastro Genç projesini geçen yıl çalışma arkadaşlarım bana getirdiklerinde heyecanlandım. Çünkü biz kendi kendimize düğün salonu, restoran hizmetleri yaparken şehre de bir şeyler katmak istiyorduk. Meslek liselerinde bu tarz atölyelerin ne kadar faydalı olduğunu biliyorum. Daha çok gencimizi sisteme katmak arzusundayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere hocalarımıza, ailelere, gençlere ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi. Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul ise konuşmasında, “Tabakları inceledim. Açıkçası tabaklardan çok işbirliğine baktım. Bu heyecan bundan sonraki güzel organizasyonların habercisi. Bize destek veren bu harika ekibe teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

3 KATEGORİDE YARIŞTILAR

Birbirinden yetenekli öğrencinin hünerlerini sergilediği Kocaeli Gastro Genç Yarışması 3 kategoride gerçekleşti. Genç aşçı adaylarına başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerin hazırlanması için 70 dakika verildi. Her bir kriter için 100 üzerinden puanlama yapılan yarışmada lezzet %35, sunum %25, doku %25 ve hijyen %15 yüzdelik dilimlere ayrıldı. Puanlar ayrı ayrı hesaplandı ve 3 yemeğin puanlarının ortalaması alınarak toplam puan hesaplandı.

Liseli şefler Gastro Genç’te yeteneklerini sergiledi

YARIŞMAYA KATILAN OKUL VE ÖĞRENCİLER

Yarışmaya Kartepe Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Mehmet

Çakır, Hiranur Atasoy, Emine Nur Albayrak, Gölcük AKV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Erva Ulusoy, Pınar Çoğurcu, Halime Güler, Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Aysima Bacak, Sahra Dirik, Ömer Faruk Albayrak, Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Busenur Doğan, Serpil Karaca, Sena Nur Arıcıoğulları, Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Zeynep Erhan, Yahya Mete Özer, Zeynep Sude Gençel, Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Fatma Duran, Yurdagül Polat, Elif Bağırgankaya, Çayırova Yapı Kredi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Beyza Bilen, Medine Bostancı, Emine Nur Çelik, İzmit Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Nazar Karşın, Ayşe Nur Yormaz, Betül Mürvet Güven, İzmit Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Ecrin Ergün, Hilal Karkın, Ceyda Balta, Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Beren Ekşi, Sude Cici, Hafsa Ustaoğlu katıldı.

DERECE ALANLAR

Yarışmada Körfez Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Busenur Doğan, Serpil Karaca, Sena Nur Arıcıoğulları birinci, Kartepe Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Mehmet Çakır, Hiranur Atasoy, Emine Nur Albayrak ikinci ve Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Zeynep Erhan, Yahya Mete Özer, Zeynep Sude Gençel üçüncü oldu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Ayrıca dereceye giren öğrencilere Mutfak Sanatları Akademisi'nde (MSA) uygulamalı workshop eğitimi planlandı.

Kaynak: BÜLTEN

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08 Mar 2024 - 12:47 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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