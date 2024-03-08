Karaosmanoğlu sahaya indi, Çetinkaya ile esnaf turuna çıktı

KARAOSMANOĞLU DESTEK VERDİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, geçmiş dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Seçim Koordinasyon Merkezi Bürosunu ziyaret eden Karaosmanoğlu ve Çetinkaya, teşkilat mensupları ile görüştü.

ESNAFI TEK TEK ZİYARET ETTİLER

Karamürsel esnafını tek tek ziyaret eden Karaosmanoğlu ve Çetinkaya, çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi. Esnaf gezisinin ardından Karamürsel Su Altı Sporları Kulübü Derneği’ni (KARSAD) ziyaret ederek burada sporla ilgili yapacakları projelerden bahsettiler. Çetinkaya, KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu’na Karamürsel Alp Denizcilik Müzesinden bahsederek, Açık Su Sporları Merkezi yapılacağını söyledi.

KENDİ KİTABINI HEDİYE ETTİ

Mesut Çetinkaya ve İbrahim Karaosmanoğlu, arından MHP Seçmen İletişim Merkezini ziyaret etti. Karaosmanoğlu ziyaret sırasında MHP Karamürsel teşkilatına destekleri için teşekkür etti. Ziyaretlerin ardından Karaosmanoğlu kendi yazdığı “Herkesin Başkanı” adlı kitabını hediye etti. Mesut Çetinkaya, İbrahim Karaosmanoğlu’na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bülten