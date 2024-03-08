Goodyear zam teklifini yüzde 70’e çıkardı

YEDİNCE GÖRÜŞME
Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yedinci oturumu Tryp By Wyndham Otel’de yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.