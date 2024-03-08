Şirin: Kadınlarımızın emeği ve mücadelesi asla yadsınamaz

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarını (KO-MEK) ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
EL EMEĞİ GÖZ NURU
Çenedağ Mahallesi’ndeki KO-MEK binasını ziyaret eden Şirin, burada el emeği göz nuru eserler üreten kursiyerler ve usta öğreticilerle bir araya geldi. KO-MEK ve DER-MEK kurslarında çok güzel eserler ortaya çıktığını belirten Şirin, faaliyetlerin yeni dönemde artarak devam edeceğini söyledi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.