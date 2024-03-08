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Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı ilk iki ayda 2 milyar dolara yaklaştı

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Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, yılın ilk iki ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 15,2 artarak 1 milyar 949 milyon 765 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı ilk iki ayda 2 milyar dolara yaklaştı mask
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AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 8,5 artarak 41 milyar 77 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık, ilk iki ayda Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 4'üncü ülke oldu. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat ilk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artarak 1 milyar 949 milyon 765 bin dolara yükseldi. Bu ülkenin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 5,47 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, İtalya ve Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Birleşik Krallık'a bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 694,5 milyon dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Sektörün ihracatı yüzde 37,1 arttı.

Türkiye'den Birleşik Krallık'a en fazla ihracat 693,5 milyon dolarla İstanbul'dan yapılırken, onu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve İzmir takip etti.

"2024'E GİRİŞİMİZ DE OLDUKÇA UMUT VERİCİ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin ihracatı için önemli bir pazar olmaya devam ettiğini söyledi.

Gültepe, geçen yıl Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin en önemli dördüncü ihracat partneri konumunda olduğunu anımsatarak, "Artış trendi 2024 yılında da devam ediyor. Geçen yıl, Birleşik Krallık’a 12,43 milyar dolarlık ihracat yaptık." diye konuştu.

Yılın ilk iki ayında genel ihracatta tarihin en iyi ocak-şubat dönemini yakaladıklarını anımsatan Gültepe, "2024'e girişimiz de oldukça umut verici oldu. Bu süre zarfında Birleşik Krallık'a yapılan ihracatımızda önemli bir artış yaşandı. İhracat rakamları neredeyse 2 milyar dolara ulaşırken, bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15'lik bir artışa tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

"İHRACATÇILARIMIZIN BAŞARILARI, GELECEKTEKİ İŞBİRLİKLERİ VE BÜYÜME FIRSATLARININ DA HABERCİSİ NİTELİĞİNDE"

Mustafa Gültepe, Birleşik Krallık'a yapılan ihracattaki yüksek artış oranının, ihracatçıların Birleşik Krallık pazarında büyüdüğünü ve rekabet gücü elde ettiğini gösterdiğini bildirdi.

Birleşik Krallık'a 5 bin 500'den fazla firmanın ihracat yapmasının bu pazarın Türk şirketleri için ne kadar önemli olduğuna işaret ettiğini kaydeden Gültepe, "Bu başarıda, hem firmalarımızın ürün kalitesi ve çeşitliliği hem de Birleşik Krallık ile olan ticari ilişkilerin güçlenmesi etkili oldu." diye konuştu.

Gültepe, "Sektörel anlamda yılın ilk 2 ayında Birleşik Krallık'a ihracatta otomotiv, elektrik-elektronik ve hazır giyim sektörleri öne çıkıyor. Bu dönemde özellikle otomotiv, çelik ve tekstil sektörlerinde ciddi yükselişler kaydettik." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Krallık pazarındaki olumlu gelişmelerin Türkiye'nin uluslararası ticaretteki konumunu güçlendirmeye devam ettiği belirten Gültepe, "İhracatçılarımızın bu başarıları, gelecekteki işbirlikleri ve büyüme fırsatlarının da habercisi niteliğinde. Bu momentumun sürdürülmesi ve Birleşik Krallık ile olan ticari ilişkilerin daha da derinleştirilmesi, Türkiye'nin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmada kritik bir rol oynayacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

# Kocaeli, İstanbul, Türkiye, ABD, Almanya

08 Mar 2024 - 13:02 - Ekonomi --- Okunma

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