41 plakalı araç ters şeritte tehlike saçtı

İzmitli - Sürekli yazıyorum, suç var ceza yok. Bu aracın en az altı ay trafikten men edilmesi, bir otoparka çekilmesi, sürücünün ehliyetinin iptal edilmesi ve en az altı ay- bir yıl hapis yatması lazım ki caydırıcı olsun. Adam suç işliyor, polise pota koyuyor, yaz cezanı çok konuşma diyebiliyor.