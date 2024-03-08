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08 Mar 2024 - 13:22- Asayiş G:

41 plakalı araç ters şeritte tehlike saçtı

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Sakarya’da ters yönden girdiği duble yolda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

41 plakalı araç ters şeritte tehlike saçtı
41 plakalı araç ters şeritte tehlike saçtı
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Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü, Adapazarı-Kaynarca D-020 duble yolunda kaydedildi. Duble yolda ters şeride giren 41 SK 525 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Aracın ters yönde ilerlediğini gören diğer sürücüler işe şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

41 plakalı araç ters şeritte tehlike saçtı
41 plakalı araç ters şeritte tehlike saçtı

Kaynak: İHA

# araç

08 Mar 2024 - 13:22 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Sürekli yazıyorum, suç var ceza yok. Bu aracın en az altı ay trafikten men edilmesi, bir otoparka çekilmesi, sürücünün ehliyetinin iptal edilmesi ve en az altı ay- bir yıl hapis yatması lazım ki caydırıcı olsun. Adam suç işliyor, polise pota koyuyor, yaz cezanı çok konuşma diyebiliyor.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 08 Mart 13:59

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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