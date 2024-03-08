41 plakalı araç ters şeritte tehlike saçtı

Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü, Adapazarı-Kaynarca D-020 duble yolunda kaydedildi. Duble yolda ters şeride giren 41 SK 525 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Aracın ters yönde ilerlediğini gören diğer sürücüler işe şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Sürekli yazıyorum, suç var ceza yok. Bu aracın en az altı ay trafikten men edilmesi, bir otoparka çekilmesi, sürücünün ehliyetinin iptal edilmesi ve en az altı ay- bir yıl hapis yatması lazım ki caydırıcı olsun. Adam suç işliyor, polise pota koyuyor, yaz cezanı çok konuşma diyebiliyor.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.