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14 yaşındaki kızını kazada kaybeden babanın isyanı

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Gölcük Halıdere’de yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş’a çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktı. Tuğçe Altuntaş’ın babası İbrahim Altuntaş karara tepki göstererek, 100 kilometre hızla giden aracın fren yapmadığını belirterek, karara itiraz ettiklerini söyledi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
14 yaşındaki kızını kazada kaybeden babanın isyanı mask
14 yaşındaki kızını kazada kaybeden babanın isyanı
14 yaşındaki kızını kazada kaybeden babanın isyanı
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Olay, 24 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde D-130 kara yolu Gölcük Halıdere mevkiinde meydana geldi. U.K. idaresindeki 20 BDC 35 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Tuğçe Altuntaş'a çarptı. Yola savrulan çocuğa arkadan gelen TIR çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti.  

14 yaşındaki kızını kazada kaybeden babanın isyanı

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından otomobil sürücüsü U.K. ve TIR sürücüsü E.Z.’nin ifadeleri alındı. U.K. ifadesinde havanın karanlık ve çok yağışlı olduğunu, 60-70 kilometre hızla sol şeritte gittiğini yayaya çarptığını, olayı fark ederek aracını kenara çekip indikten sonra trafiği durdurmaya çalıştığını ve 112 Acili arayarak yardım çağırdığını, kırmızı ışıkta geçen şahsı görmediğini her şeyin 1 saniye içerisinde olduğunu söyledi.

TIR sürücüsü E.Z. ise ifadesinde aracında hız kesme özelliği olduğunu ve şahsın üzerinden geçip geçmeme konusunda bir bilgisi olmadığını ve aracının dolu olduğunu, fark etseydi durup yardımcı olacağını söyledi.

14 yaşındaki kızını kazada kaybeden babanın isyanı

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda U.K. ve E.Z’nin herhangi bir kusurlarının olmadığı, yaya Tuğçe Altuntaş’ın asli kusurlu olduğu bilgileri yer aldı. Cumhuriyet Savcısı yaptığı soruşturma sonucunda şüpheliler U.K. ve E.Z hakkında taksirle öldürme suçunun yasal unsurunun oluşmadığı gerekçesi ile şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

14 yaşındaki kızını kazada kaybeden babanın isyanı

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM
Hayatını kaybeden Tuğçe Altuntaş’ın babası Halıdere Spor Kulübü Başkanı İbrahim Altuntaş olayla ilgili olarak açıklamada bulundu. Altuntaş, “İlk günden serbest kaldılar. Soruşturma devam etti. Adalet neyse o dedik. Bir bilirkişiye göre savcılık karar verdi. Araç 100 kilometre, bir tane frene basmıyor. Buna göre karar veriyorlar. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bu şekilde olmaz. Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanlığı’na çıkacağım. Savcılık takipsizlik verdi. Karara itiraz ettik.” dedi.

# HER, araç, Gölcük

08 Mar 2024 - 13:13 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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