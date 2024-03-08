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Sivil toplum kuruluşlarından 8 Mart açıklaması: “Eşitlik ve özgürlük mücadelesindeyiz”

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Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında basın açıklaması gerçekleştirdi. Kuruluş adına açıklamayı okuyan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Didem Turan, “Kadın mücadelesi aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik, şiddete neden olmaktadır.” dedi.

Yavuz Solmaz
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Sivil toplum kuruluşlarından 8 Mart açıklaması: “Eşitlik ve özgürlük mücadelesindeyiz” mask
Sivil toplum kuruluşlarından 8 Mart açıklaması: “Eşitlik ve özgürlük mücadelesindeyiz”
Sivil toplum kuruluşlarından 8 Mart açıklaması: “Eşitlik ve özgürlük mücadelesindeyiz”
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN 8 MART AÇIKLAMASI

Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları; Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kocaeli Şube, Eğitim İş 1nolu Şube, 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şube, Cağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği, Kocaeli Dernekler Platformu , Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şubesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İzmit Kent Meydanında açıklama gerçekleştirdi. Topluluk adına açıklamayı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Didem Turan okudu.

EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNDEYİZ

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Didem Turan topluluk adına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “8 Mart; ailede, toplumda, siyaset, sosyal ve ekonomik alanlarda eşitliğin sağlanması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için; eğitim, kültür, ekonomik ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması taleplerini yükselttikleri mücadele ve dayanışma günüdür. Bu nedenle kadın mücadelesi aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik ayrımcılığa, şiddete neden olmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarından 8 Mart açıklaması: “Eşitlik ve özgürlük mücadelesindeyiz”

EŞİTSİZLİK POLİTİKALARI SONLANDIRILMALIDIR

Ülkemizde kadın cinayetlerinin önlenememesini, tam tersi artarak devam etmesini endişeyle izliyoruz. Geride bıraktığımız iki ayda 67 kadın cinayeti ve 38 şüpheli kadın ölümü kayda alındı. Kadına yönelik şiddet, cinayet ve istismar artışlarının nedeni yasaların ve cezaların yetersizliği değildir. Kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen zihniyetin beslendiği, güç aldığı bir sosyal ve siyasal ortamın sorgulanması yapılmadan, ortadan kaldırılmadan kadının insan hakları ihlallerinin önlenmesi mümkün değildir. Cinsiyet ayrımcılığına ve eşitsizliğine neden olacak politikaların sonlandırılması gerekmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarından 8 Mart açıklaması: “Eşitlik ve özgürlük mücadelesindeyiz”

CİNSİYET EŞİTLİĞİ SAMİMİYETLE UYGULANMALI

Kadının eşit ve özgür birey olmasını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi tarihsel, kültürel ve dinsel hiçbir gerekçe ile engellenmemelidir. Kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik alanda eşit olarak yer almasını sağlayacak toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları samimiyetle uygulanmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde kadının eşit ve özgür bir birey olduğu, devletin tüm kurum ve kuruluşlarınca içselleştirilmeli ve kadın haklarına aykırı hiçbir söylem ve eyleme izin verilmemelidir.”

Sivil toplum kuruluşlarından 8 Mart açıklaması: “Eşitlik ve özgürlük mücadelesindeyiz”
Sivil toplum kuruluşlarından 8 Mart açıklaması: “Eşitlik ve özgürlük mücadelesindeyiz”

# Kocaeli, sosyal, İzmit, kadın

08 Mar 2024 - 13:32 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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