Gönüllü kadın itfaiyeci ekiplerin alevlerle mücadelesine güç katıyor

Üç çocuk annesi 38 yaşındaki Üstün, yaşadıkları Mollafenari Mahallesi'nin merkeze uzak olması nedeniyle 25 yıl önce yangınlara müdahale için gönderilen tankerle gönüllü itfaiyecilik yapan babasından etkilendi.

Üstün, 12 yıl önce gönüllü itfaiyecilik yapmaya karar vererek buna yönelik eğitim aldı.

Her an göreve hazır olan Üstün, yangın ihbarı alındığında ekiplerle alevlere müdahale etmek için olay mahalline hareket ediyor.

"KADINLARA HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTMELERİNİ ÖNERİYORUM"

Medine Üstün, AA muhabirine, gönüllü itfaiyeciliğe babasından etkilenerek başladığını söyledi.

Görevini severek yaptığını dile getiren Üstün, "Hiçbir maddi karşılığı yok, manevi karşılığı var. Ne kadar yorgun olsam bile görevden evime dönerken mutlu oluyorum çünkü huzur veriyor bana bu iş." dedi.

Üstün, göreve ilk başladığında bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"İlk başta erkek işi olarak gördükleri için hem cinslerimden ve karşı cinsler tarafından yadırganıyordum ama şimdi onlar da bir yangın olduğu zaman bana soruyorlar durum nedir diye. Herkes itfaiyeci gibi çalıştığımı kabullendiği için ben de mutlu oluyorum. Hemcinslerim çekingen davranmasınlar, erkek mesleği diye bir şey kalmadı. Günümüz şartlarında kadınların da bazı şeyleri yapabileceğini göstermiş olduk. İtfaiyecilik de ağır bir meslek gibi görünse de dahil olduğum olaylarda başarabildiğimi gördüm. Kendi potansiyelimi gördükten sonra daha da ileriye gittim."

Toplumu kadınların değiştireceğini belirten Üstün, "Biz gelişirsek çocuklarımız ve gelecek nesil gelişecek. Kadınlara çekingen davranmayıp hayallerinin peşinden gitmelerini öneriyorum." ifadesini kullandı.

Üstün, ekiplerle uyum içinde çalıştıklarına değinerek, "İtfaiye amirlerim de önceden bana görev vermekte çekingen davransalar da artık yapabildiklerimi gördükleri için benden yardım istedikleri oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Zaman fark etmeksizin görev yaptığını aktaran Üstün, toplum yararına hizmet vermenin kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA