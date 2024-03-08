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08 Mar 2024 - 13:39- Siyaset G:

Yeniden Refah’ta Doğan Aydal’a tepki istifası

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Yeniden Refah Partisi’nin Başiskele’de meclis üyeliklerine müdahalesine tepki gösteren parti üyesi Sebahattin Köklükaya, üyeliğini sonlandırdı. Köklükaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan Aydal, İl Başkanı Ali Taştan ve Teşkilat Başkanı Mehmet Öner’in teşkilatı dağıtmak için geldiğini, 3 ismin partiden gitmesi gerektiğini söyledi.

Muhammet Emin Can
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Yeniden Refah’ta Doğan Aydal’a tepki istifası
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AYDAL, TAŞTAN VE ÖNER’İ İŞARET ETTİ
 Kocaeli’de, Yeniden Refah Partisi’nde sular durulmuyor. Meclis üyeliği aday listelerinin seçim kurullarına teslim edilmesi sürecinde Başiskele ve Gölcük İlçe Başkanlıkları ile il yönetimi ters düştü. Başiskele’de meclis üyeliklerine yapılan müdahalelere tepki gösteren parti üyesi Sebahattin Köklükaya üyeliğini sonlandırdı.

"LİSTEYE MÜDAHALE EDİLİNCE ARKADAŞLARIMIZIN TEPKİSİ BÜYÜDÜ"
Sosyal medya üzerinden parti üyeliğini sona erdirdiğini açıklayan Sebahattin Köklükaya, “Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa ettim. Doğan Aydal, Mehmet Öner ve Ali Taştan bu partide olduğu sürece ben yokum” diye paylaşımda bulundu.  

Köklükaya istifasıyla ilgili olarak, “Başiskele teşkilatının bir mensubuydum, fakat bilindiği üzere meclis üyesi aday listesine il yönetimi tarafından müdahale edildi. Listeye müdahale edilince buradaki birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarımızın tepkisi büyüdü.” dedi.

"TEŞKİLATI DAĞITMAYA YÖNELİK GELMİŞ İSİMLER"
Doğan Aydal, Ali Taştan ve Mehmet Öner’e tepki gösteren Köklükaya, şu açıklamada bulundu:
“Bizler geniş bir kitleydik, bu kitle yok sayılamaz. Doğan Aydal, Ali Taştan ve Mehmet Öner teşkilatı dağıtmaya yönelik gelmiş olan isimler. Bu isimler buradan gitmeleri lazım, partinin bekası için önemli. ‘3 isim gittiği zaman partiye dönebilir miyim?’ bilmiyorum ama kararları sevdiklerimle birlikte alıyorum. Partiyle bir derdim yok, Fatih Erbakan düzgün bir insan. 3 isim ve kendilerine benzeyen isimler parti içerisinden giderse dönüşümüz neden olmasın. Bu karar önünde benim açımdan herhangi bir engel yok” 

# Kocaeli, seçim, ilçe, parti, sosyal, meclis, Gölcük

08 Mar 2024 - 13:39 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Kullar Ali - Bu kararlılığı aday başkan da gösterebilseydi..Esasen temayülde her şey anlaşılmıştı lakin inadına ''ben ve biz'' yapıldı.Saygılı ve teşkilat disipliniyle tüm yönetim birimleri hareket etmelidir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mart 14:38

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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