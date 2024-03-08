Yeniden Refah’ta Doğan Aydal’a tepki istifası

AYDAL, TAŞTAN VE ÖNER’İ İŞARET ETTİ

Kocaeli’de, Yeniden Refah Partisi’nde sular durulmuyor. Meclis üyeliği aday listelerinin seçim kurullarına teslim edilmesi sürecinde Başiskele ve Gölcük İlçe Başkanlıkları ile il yönetimi ters düştü. Başiskele’de meclis üyeliklerine yapılan müdahalelere tepki gösteren parti üyesi Sebahattin Köklükaya üyeliğini sonlandırdı.

"LİSTEYE MÜDAHALE EDİLİNCE ARKADAŞLARIMIZIN TEPKİSİ BÜYÜDÜ"

Sosyal medya üzerinden parti üyeliğini sona erdirdiğini açıklayan Sebahattin Köklükaya, “Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa ettim. Doğan Aydal, Mehmet Öner ve Ali Taştan bu partide olduğu sürece ben yokum” diye paylaşımda bulundu.

Köklükaya istifasıyla ilgili olarak, “Başiskele teşkilatının bir mensubuydum, fakat bilindiği üzere meclis üyesi aday listesine il yönetimi tarafından müdahale edildi. Listeye müdahale edilince buradaki birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarımızın tepkisi büyüdü.” dedi.

"TEŞKİLATI DAĞITMAYA YÖNELİK GELMİŞ İSİMLER"

Doğan Aydal, Ali Taştan ve Mehmet Öner’e tepki gösteren Köklükaya, şu açıklamada bulundu:

“Bizler geniş bir kitleydik, bu kitle yok sayılamaz. Doğan Aydal, Ali Taştan ve Mehmet Öner teşkilatı dağıtmaya yönelik gelmiş olan isimler. Bu isimler buradan gitmeleri lazım, partinin bekası için önemli. ‘3 isim gittiği zaman partiye dönebilir miyim?’ bilmiyorum ama kararları sevdiklerimle birlikte alıyorum. Partiyle bir derdim yok, Fatih Erbakan düzgün bir insan. 3 isim ve kendilerine benzeyen isimler parti içerisinden giderse dönüşümüz neden olmasın. Bu karar önünde benim açımdan herhangi bir engel yok”