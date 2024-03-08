Genç Kocaelililer Derneği çalışan kadınları ziyaret etti

KADIN ÇALIŞANLARI ZİYARET ETTİLER
Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Sinem Uçan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret etti. Uçan, İZPAŞ İzmit Pişmaniye A.Ş. Kartepe Tesislerini ziyaret ederek, Pişmaniye imalatında çalışan kadınlar ile bir araya geldi. Uçan, kadının toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Sinem Uçan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret etti
ÇİÇEK VERDİ
Uçan, İZPAŞ İzmit Pişmaniye imalatında çalışan kadınlara çiçek verdi. Kadının toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayan uçan, “Toplumun yapısını güçlendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı Türk kadını ve Türk annesi daima özverinin, sevginin kaynağını oluşturmakta. Bu anlamlı günün vesilesiyle başta şehit annelerimiz olmak tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi. İZPAŞ İzmit Pişmaniye imalathanesi ortaklarından Uğurcan Üçcan, Genç Kocaeliler Derneği Başkanı Sinem Uçan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.