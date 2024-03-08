Genç Kocaelililer Derneği çalışan kadınları ziyaret etti

KADIN ÇALIŞANLARI ZİYARET ETTİLER

Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Sinem Uçan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret etti. Uçan, İZPAŞ İzmit Pişmaniye A.Ş. Kartepe Tesislerini ziyaret ederek, Pişmaniye imalatında çalışan kadınlar ile bir araya geldi. Uçan, kadının toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Sinem Uçan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret etti

ÇİÇEK VERDİ

Uçan, İZPAŞ İzmit Pişmaniye imalatında çalışan kadınlara çiçek verdi. Kadının toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayan uçan, “Toplumun yapısını güçlendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı Türk kadını ve Türk annesi daima özverinin, sevginin kaynağını oluşturmakta. Bu anlamlı günün vesilesiyle başta şehit annelerimiz olmak tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi. İZPAŞ İzmit Pişmaniye imalathanesi ortaklarından Uğurcan Üçcan, Genç Kocaeliler Derneği Başkanı Sinem Uçan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi