İçmesuyu ve atıksu hatları inşaatı yaptırılacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve atıksu hatları inşaatı yaptıracak. Kocaeli su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü Darıca, Dilovası, Çayırova ilçeleri içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatları inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma Tarihi 29 Mart Cuma saat 10:00’da.

Kaynak: Haber Merkezi