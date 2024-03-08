Körfez'de 3+1 97 metrekare daire icradan satılıktır

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kocaeli Körfez İlçesinde 3+1 97 metrekare daire icradan satılıktır. Körfez İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satılan dairenin Muhammen Bedeli 1.265.000,00 TL. Dairenin Birinci Satış Günü 28 Mart Perşembe saat 11:45’te.
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Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.