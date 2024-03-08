Sandık değişti mesajlarına itibar etmeyin

Yerel seçime kısa bir süre kala yeni bir dolandırıcılık sistemi ortaya çıktı. Bazı cep telefonları ve elektronik posta adreslerine "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" benzeri mesajlar atıldı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bu mesajlara yalanlama geldi. Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun kanununda istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandıkta değişiklik yapılamayacağı hükmü hatırlatıldı. "Resmi kurumların bildirimi haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz" uyarısı yapıldı.
Kaynak: TRT Haber
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.