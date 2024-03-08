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08 Mar 2024 - 14:39- Asayiş G:

Savcılık ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı: Başından vurulmuş halde bulundu

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Karasu ilçesinde çaycılık yapan ve savcılık tarafından kendisine ulaşılamayınca evine ekipler yönlendirilen şahıs, silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Savcılık ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı: Başından vurulmuş halde bulundu mask
Savcılık ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı: Başından vurulmuş halde bulundu
Savcılık ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı: Başından vurulmuş halde bulundu
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Olay, İncilli Mahallesi Karakol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çaycılık yapan Cemal Temoçin, savcılık tarafından Adalet Sarayı’na çağrıldı. Kendisine ulaşamayan polis ekipleri, eşiyle birlikte eve gittiğinde Temoçin’i silahla başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Temoçin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan ilk incelemelerin ardından Cemal Temoçin’in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Polis konuya ilişkin inceleme başlatırken, Temoçin’in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Savcılık ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı: Başından vurulmuş halde bulundu
Savcılık ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı: Başından vurulmuş halde bulundu
Savcılık ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı: Başından vurulmuş halde bulundu
Savcılık ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı: Başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA

# polis

08 Mar 2024 - 14:39 İHA Sakarya- Asayiş --- Okunma

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