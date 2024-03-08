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Türkiye’nin konuştuğu taksici cinayetinde karar çıktı!

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İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye’nin konuştuğu taksici cinayetinde karar çıktı! mask
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Gaziemir ilçesinde, 31 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen olayda taksici Oğuz Erge (44), "soğukta üşümesin" diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Cinayet anı araç içindeki kameraya yansırken, görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan katilin, yaralı taksi şoförüne tokat atıp daha sonra da araçtan ayrıldığı anlar kameralara yansımıştı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde, cinayetin ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya; tutuklu sanık Delil Aysal, öldürülen Oğuz Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan, Oğuz Erge'nin kızı Naz Erge ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savcılık makamını, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Şahiner temsil etti.

Cezai ehliyeti tam çıkmıştı

Mahkeme başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden şahsın cezai sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin hazırlanan raporun kendilerine ulaştığını belirtti. Mahkemede ifade veren tanık Ö.K., olay gecesi birkaç kez silah sesi duyduğunu ifade etti.

Dışarı çıktığında taksi şoförünün yerde yattığını gördüğünü dile getiren Ö.K., şöyle devam etti:

"Bıçaklandığını sandım, sonra silahla vurulduğunu gördüm. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Hava çok soğuktu. Ben hala aynı olayı yaşıyorum. Biz kaldırınca yaralıyı 'sana ne oldu' diye sorduk. Şoför koltuğuna oturdu. 'Bir şey mi oldu' deyince 'bilmiyorum' dedi."

Tanık M.Y.K. de gece silah sesi duyduğunu anlatarak, dışarı çıktığında taksiciyi yerde gördüğünü ve polisi aradığını belirtti.

Daha sonra Cumhuriyet Savcısı Bekir Şahiner, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis ile "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar en üstten ceza verilmesini talep etti. Erge'nin kızı Naz Erge ile Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan da, sanığa en ağır cezanın verilmesini istediklerini söyledi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Delil Aysal ise savunacak bir şeyi olmadığını söyledi.

İndirim yapılmadı

Mahkeme başkanı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 2 yıl 10 ay olmak üzere 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Mahkeme başkanı cezalarda indirim yapmadıklarını da aktardı.

Kaynak: İHA

# ifade, Türkiye, araç

08 Mar 2024 - 14:44 - Türkiye --- Okunma

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