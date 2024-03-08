Çetinkaya: Karamürsel için çok çalışacağım

ÇALMADIK KAPI BIRAKMIYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Karamürsel’de gidilmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayan Mesut Çetinkaya önceki gün Adnan Bayar ve ailesini, ardından da Ahmet Taşdan ve ailesini hanelerinde ziyaret etti.
“İHTİYAÇLARI İYİ BİLİYORUM”
Çetinkaya ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, “Karamürsel’de çok farklı kademelerde görev yapmış bir kişi olarak ilçemizin potansiyelini ve ihtiyaçlarını biliyorum. Çevremizin, doğanın, denizin, Karamürsel’in konumunun önemini çok iyi biliyorum. Karamürsel için çok çalışacağım. Bundan emin olum” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.