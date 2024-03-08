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Sezer: Biz hizmet ve eser yarışı yaparız

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Ev ziyaretlerinde hemşehrilerinde hemşehrilerinden yoğun destek gören Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “Biz hizmet ve eser yarışı yaparız” dedi.

Sezer: Biz hizmet ve eser yarışı yaparız mask
Sezer: Biz hizmet ve eser yarışı yaparız
Sezer: Biz hizmet ve eser yarışı yaparız
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Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim ziyaretlerinde kapı kapı gezerek hemşehrilerinden destek istiyor. Sezer, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında ev ziyaretlerinde hemşehrileri ile hasbihal ederek projelerini anlattı. Her bir oyun Gölcük’e hizmet için değerli olduğunu ifade eden Sezer, “Biz hizmet yarışı yaparız” dedi.

Sezer: Biz hizmet ve eser yarışı yaparız

BÜYÜK HEDEFLER İÇİN HAZIRIZ, GÖLCÜK HAZIR

AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ile birlikte ziyaretlerini sürdüren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Biz koltuk yarışı değil, hizmet yarışı yaparız. Gölcük Belediyeciliği şimdi yeni hedeflerine hazır. Türkiye Yüzyılı'nda 100 yıllık hedefler koyan bir yönetim anlayışıyla geliyoruz. Bize Gölcük için büyük düşünmek yakışır. Biz büyük hedefler için hazırız, Gölcük hazır. Türkiye Yüzyılı Gölcük’ün Yüzyılı olacak” dedi.

Sezer: Biz hizmet ve eser yarışı yaparız

Kaynak: BÜLTEN

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08 Mar 2024 - 14:45 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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