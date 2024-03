Bıyık, Cemevi’nde Kadınlar Gününü kutladı

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, toplumun tüm kesimleriyle samimi diyaloglarını sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Darıca Cemevi’ni ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, Cemevi’ndeki kadınlarla hasbihal etti ve kadınlar gününü kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cemevi’nde özel bir kutlama programı düzenlenirken etkinliğe Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, Cemevi Dedesi Veysel Dal ve canlar katıldı.

BIYIK’TAN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Cemevi’nde canlarla hasbihal eden ve kadınlar gününü tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’da güzel bir aile ortamı, birlik beraberlik ortamı var. Rabbim birliğimizi daim etsin. Bizler her fırsatta Cemevi’ni ziyaret ederek dedemiz ve kıymetli hemşerilerimizle sohbet edip taleplerini dinliyoruz. Cemevi’ni ilçemize yakışan modern bir yapıya kavuşturuyoruz. Herkese eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyor, kimseyi ötekileştirmeden hizmet ediyoruz. Bugün de Cemevi'nde hanım kardeşlerimizin, ablalarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için bir araya geldik.

PROJELERİN MERKEZİNE KADINLAR VAR

Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa bizler de o kadar güçlü oluruz. Bu anlayışla hareket ederek Darıca Belediyesi olarak ilçemizde kadınları her zaman projelerimizin merkezine koyduk. Eğitimden spora her alanda kadınlara yönelik özel projeler geliştirdik. Önümüzdeki süreçte de kadınların daha iyi yetişmeleri, kendilerini daha güçlü hissetmeleri adına yeni projeler geliştireceğiz. İlk uygulamalarımızdan biri de Darıca Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Müdürlüğü kurulması olacak. Peygamber Efendimiz ‘Cennet anaların ayağının altındadır’ buyurmuştur. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin asli görevidir. Bu vesileyle kadına yönelik her türlü şiddetin son bulmasını diliyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN