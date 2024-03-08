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Söğüt’ten 8 Mart Mesajı

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında; “Hayatın her anında sevgi, emek ve fedakârlıklarıyla bizlere daima güç veren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Söğüt’ten 8 Mart Mesajı mask
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Başkan Şener Söğüt mesajında, toplumda kadının önemine vurgu yaparken, “Hayatımızın her anında varlıklarıyla güçlendiğimiz, onurlandığımız, sevgi, fedakârlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Toplumsal yaşamın her kademesinde ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakârlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır.

İNSANLIK ONURUYLA BAĞDAŞAMAZ

Bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken kadına yönelik şiddet asla tasvip edilemez. Peygamber efendimizin (SAV) “Cennet annelerin ayakları altındadır” sözüyle; yüce dinimizin özellikle anne olan kadına ne kadar önem ve saygınlık verdiğini göstermiştir.

YÜREKTEN KUTLUYORUM

Bu duygularla, başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere toplum ve ülke olarak hak ettiğimiz etkin ve saygın konumu kazanmamızda emeği, alın teri, katkısı ve duası bulunan; sevgi, merhamet, şefkat timsali olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

# HER, başkan

08 Mar 2024 - 14:50 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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