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Körfezli genç güreşçiler il seçmelerinde başarılı oldular

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Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları 2024 Küçükler, Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş İl Seçme Müsabakaları Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda yapıldı.

Körfezli genç güreşçiler il seçmelerinde başarılı oldular mask
Körfezli genç güreşçiler il seçmelerinde başarılı oldular
Körfezli genç güreşçiler il seçmelerinde başarılı oldular
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BEKLENTİMİZ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA DERECE ALMAK

120 sporcunun mindere çıktığı seçmelerde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü müsabakalara 3 sporcu ile katılırken 3’ü de kilolarında dereceye girerek başarılı oldular. Körfez ekibinden 34 kg'da Berat Gezgin ve 41 kg'da Ahmet Levent üçüncü olurken 62 kg'da F. Ömer Baştaş birinci oldu. Kilolarında birinci olan sporcular Kastamonu’da yapılacak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Burada da ilk üç dereceye girenler Türkiye Şampiyonası’na gidecekler.

Körfez Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada “Beklentimiz birinci olan sporcumuzu grup müsabakalarında ilk üçe sokup Türkiye Şampiyonasına katılmak. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası’nda da kürsünün en üst basamağında yerimizi almak” dendi.

Kaynak: BÜLTEN

# Körfez, Türkiye

08 Mar 2024 - 14:50 Kocaeli- Spor --- Okunma

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