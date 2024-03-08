Ömeroğlu, “Gelecek nesilleri düşünerek hizmet edeceğiz”

AK Parti Genel Merkezince AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı gösterilmesinin ardından gece gündüz demeden sahada çalışmalarını yürüten Ramazan Ömeroğlu, önceki gün Dilovası’nda faaliyet gösteren Kocaeli Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Tayfun Türker ve yönetimini ziyaret etti. Ömeroğlu’na, AK Parti Dilovası İlçe Başkan vekili Halis Adıgüzel, İl Yöneticisi Halil İbrahim Arsaln ve Gençlik Kolları Başkanı Ömer Erdoğan da eşlik etti.

GENÇLİĞE ÖNEM VEREN KAZANIR

Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür edip başarılar dileyen Kocaeli Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Tayfun Türker, gençlik olarak önümüzde ki dönem Dilovası’nın geleceğine dair adaylardan çok beklentilerinin ve kendilerinin de projelerinin olduğunu belirterek, gençliğe önem veren adayların her zaman kazanabileceğini belirtti.

DİLOVASI'NIN GELECEĞİNİ GENÇLERLE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ

Ömeroğlu ise yaptığı konuşmasında, "Aday olmadan öncede gençliğe ve gençlere her zaman değer veren biri olarak söylüyorum; Gençler bizim geleceğimizdir. Onların daha güzel ve yaşanılabilir bir Dilovası'nda yaşaması için hep elimden geleni yapacağım. Dilovası'nın geleceği gençlerin her zaman yanında olacağım ve hep destek olacağım. Dilovası'nın geleceğini gençlerimizle birlikte şekillendireceğiz. Gelecek nesillere daha güzel bir Dilovası bırakmak için yapacağımız projelerimizde gençleri de göz önüne alarak yapacağız. Biz gelecek nesilleri düşünerek hizmet edecek ve onlara güzel bir Dilovası bırakacağız. Yeter ki sizler bizlere güvenin ve 31 Mart'ta sandığa giderek bize destek olun."dedi.