Büyükgöz Cumaköy’ü turladı

31 Mart’ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerine yönelik saha çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahalle gezileri kapsamında Cumaköy sakinlerine konuk oldu. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, skm ve teşkilat temsilcilerinin de katıldığı Cumaköy’de ilk olarak Kur’an kursu öğrencilerine misafir oldu. Usta öğreticiler ve kadın kursiyerlerle hasbihal eden Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz daha sonra Gebze’nin kırsal mahallelerinden olan Cumaköy’deki esnafları gezdi. Mahalle esnaflarına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Adayı Büyükgöz, kıraathanelerdeki vatandaşlarla da hasbihal ederek taleplerini dinledi.

CUMAKÖY SAKİNLERİNE DESTEK TEŞEKKÜRÜ

“Cumaköylü hemşerilerimizle selamlaşıp sohbet ettik” diyen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “ Yeni dönemde de hizmet ve eser siyasetimizi merkezden kırsala Gebze’mizin her mahallesine ulaştıracağız inşallah. Cumaköylü hemşerilerime desteklerinden ve teveccühlerinden ötürü şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz Cumaköy programını, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılarak tamamladı.