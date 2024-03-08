Eylem Tok ve oğlu için iade talebi: Olaydan 2 saat sonra kaçmışlar

İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV’lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"18 yaşından küçük yani suça sürüklenen çocuk diyoruz şüpheliye. Olaydan sonra 2-3 saat içerisinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Önce Mısır'a kaçtığı tespit edildi. Mısır adli makamları görüşmelerimiz devam ederken, İnterpol aracılığıyla şüphelilerin iadesi ile ilgili irtibata geçtik. Hem şüphelinin hem annesinin iadesi için ilgili belgeleri gönderdik.
O süreçte Mısır makamları şahısların ABD’ye kaçtıkları ifade ettiler. Hemen aynı süreci ABD makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de İnterpol vasıtasıyla iadelerini talep ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz."
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.