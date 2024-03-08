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08 Mar 2024 - 15:02- Sağlık G:

Bir daha kullanmak istemeyeceksiniz! Karton bardaktaki gizli tehlike

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Gün içerisinde çay ve kahve tüketmek için dışarıda kullandığımız tek kullanımlık karton bardak birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Bir daha kullanmak istemeyeceksiniz! Karton bardaktaki gizli tehlike mask
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Pratiklikleri nedeniyle sıkça tercih edilen kağıt veya karton bardaklar, iş yerlerinde, kafelerde, sokaklarda veya kalabalık ortamlarda sıcak içecekler için kullanılıyor. Ancak, çay, kahve, su gibi içecekleri tükettiğiniz tek kullanımlık kağıt bardakların çevresel zararları gün yüzüne çıktı.

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, kolayca bulunabilme, uygun fiyatlı olma, hafiflik ve nem, oksijen ve mikrobiyal varlıklara karşı etkili bir bariyer oluşturma gibi özellikleri nedeniyle, içecek ve gıda ambalajlama süreçlerinde yaygın olarak tercih edilen karton bardaklar, küçük plastik parçacıkların, zararlı iyonların ve ağır metallerin sıvıya geçmesine neden olabiliyor.

Son dönemde, karton bardakların içeceklere karışan ağır metallerin sağlık üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulmalı.

Karton bardaklardan içilen içeceklere karışan kurşun, nikel, krom, bakır, çinko ve kadmiyum gibi ağır metaller, kansızlık, hormon ve üreme bozuklukları ile kalp damar hastalıklarına neden olabilir.

Plastik ve karton bardakların kullanımının değerlendirilmesinde içecek türüne göre tercih yapmanın önemli olduğu vurgulanıyor.

Soğuk ve asidik olmayan içecekler için plastik bardaklar tercih edilebilirken, sıcak içecekler için plastik bardakların ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirtilmektedir.

Plastik bardakların kanserojen etkisinin gündeme gelmesiyle birlikte, içerdikleri benzen nedeniyle insan sağlığına zararlı olabileceği üzerinde duruluyor.

Ayrıca, plastik bardakların çevreye verdiği zararlar da ele alınmış, uzun süre çözünmeden kalabilmesiyle çevre sorunlarına yol açabileceği de vurgulanıyor.

Bu nedenle, plastik bardakların doğru şekilde geri dönüşüme kazandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekilmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber

# karton bardak

08 Mar 2024 - 15:02 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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