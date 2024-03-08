Bir daha kullanmak istemeyeceksiniz! Karton bardaktaki gizli tehlike

Pratiklikleri nedeniyle sıkça tercih edilen kağıt veya karton bardaklar, iş yerlerinde, kafelerde, sokaklarda veya kalabalık ortamlarda sıcak içecekler için kullanılıyor. Ancak, çay, kahve, su gibi içecekleri tükettiğiniz tek kullanımlık kağıt bardakların çevresel zararları gün yüzüne çıktı.

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, kolayca bulunabilme, uygun fiyatlı olma, hafiflik ve nem, oksijen ve mikrobiyal varlıklara karşı etkili bir bariyer oluşturma gibi özellikleri nedeniyle, içecek ve gıda ambalajlama süreçlerinde yaygın olarak tercih edilen karton bardaklar, küçük plastik parçacıkların, zararlı iyonların ve ağır metallerin sıvıya geçmesine neden olabiliyor.

Son dönemde, karton bardakların içeceklere karışan ağır metallerin sağlık üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulmalı.

Karton bardaklardan içilen içeceklere karışan kurşun, nikel, krom, bakır, çinko ve kadmiyum gibi ağır metaller, kansızlık, hormon ve üreme bozuklukları ile kalp damar hastalıklarına neden olabilir.

Plastik ve karton bardakların kullanımının değerlendirilmesinde içecek türüne göre tercih yapmanın önemli olduğu vurgulanıyor.

Soğuk ve asidik olmayan içecekler için plastik bardaklar tercih edilebilirken, sıcak içecekler için plastik bardakların ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirtilmektedir.

Plastik bardakların kanserojen etkisinin gündeme gelmesiyle birlikte, içerdikleri benzen nedeniyle insan sağlığına zararlı olabileceği üzerinde duruluyor.

Ayrıca, plastik bardakların çevreye verdiği zararlar da ele alınmış, uzun süre çözünmeden kalabilmesiyle çevre sorunlarına yol açabileceği de vurgulanıyor.

Bu nedenle, plastik bardakların doğru şekilde geri dönüşüme kazandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekilmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber