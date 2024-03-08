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Diyanet fetva verdi, bu dövmeyi yaptırmak caiz

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır süren "Sevgi İzi Projesi" sonrası Diyanet'ten fetva geldi. Alzheimer, zihinsel engelli ve yaşlıların kaybolma durumlarının önüne geçebilmek için yapılan sevgi izi dövmeleri tartışmalarını çıkarmıştı.

Diyanet fetva verdi, bu dövmeyi yaptırmak caiz mask
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Reyting rekorları kıran 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile izleyicisinin karşısına çıkan Müge Anlı programı kapsamında 'Sevgi İzi' projesi başlatıldı. Engelli ve yaşlı bireylerin kaybolmaması amacıyla yapılan dövmeler sayesinde kaybolan bireyler çok kolay bir şekilde bulunmaktaydı.

Alzheimer, zihinsel engelli ve yaşlıların kaybolma durumlarının önüne geçebilmek için yapılan sevgi izi dövmeleri birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı, “Normal şartlarda dövme caiz değildir. Ancak 'Zaruretler mahzurlu şeyleri mubah kılar' diye bir fıkıh kaidesi var. Yani rahatsız olan kişinin kaybolması daha mahzurlu bir durum. Bundan dolayı sevgi izinin Alzheimer gibi kişilerin rahatlıkla bulunabilmesi için onlara has olmak üzere câiz görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sivas bedensel, zihinsel engel ve engelli aileleri yardımlaşma derneğinin ay içinde 24 özel insan ve Alzheimer hastasına sevgi izi yaptırarak kaybolma riskini engellemişti.

"DÖVME, NAMAZ ABDESTİ VE GUSÜL ABDESTİNE ENGEL TEŞKİL ETMEZ"

Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı, “Dövme çok eski geleneklere dayanan bir adet. Peygamberimiz döneminde de gündemde olduğundan dolayı hadis kaynaklarına baktığımızda dövmeyle alakalı hadislerimiz bulunuyor. Çok meşhur olan; ‘Cenabı Hak dövme yapanı ve yaptıranı rahmetinden uzaklaştırsın’ diye aslında tehditkârı bir hadisimiz bulunuyor. Normalde deri altına işlenen birtakım zehirli maddelerden oluştuğunu bildiğimiz dövmelerin yapılması kesinlikle haramdır ama tabi şöyle bir yönü de var dövme namaz abdesti ve gusül abdestine engel teşkil etmiyor. Halk arasında dövme yaptırmanın günah olduğu bilinmekle birlikte bir taraftan da abdest ve gusül abdestine engel olduğuna dair ifadeler bulunuyor fakat bu doğru değildir. Tabi bu durum dövmenin caiz olduğu anlamına gelmemektedir” dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu engelli vatandaşların sevgi izi adı verilen dövmeyi yaptırabilecekleri konusunda fetva verdiğini ifade eden Bölükbaşı, “Şimdi şöyle bir kural var mecelle kaidesi olarak da geçer ‘zaruriyeler mecburiyetleri ortadan kaldırabilir’. Dinimizde keyfi olarak yapılan dövmeler caiz değilken hastalıktan dolayı sevgi izi dövmesinin yapılmasını uygun görülüyor. Yapması ve yapılmasında dini açıdan hiçbir sıkıntı bulunmamakta. Ancak hiçbir engeli veya zorunluluğu bulunmayan kişinin dövme yaptırması dini açıdan uygun değil. Ailelerimizin bu bilgiden kaynaklı çekincelerinin olması normal karşılanmakta ama dini sahada en yüksekte olan din işleri yüksek kurulunun aldığı karar aileleri rahatlatacak mahiyette çünkü başka çare olmadığından dolayı İslam dini açısından bu dövmeye müsaade edilmiş. Ailelerde çok rahatlıkla bunu yaptırabilirler. Sevgi izinin yapılmasında ki maksat kaybolduklarında yardımcı olabilmek. Ailelerin bunu yaptırmalarında dini hiçbir sorumluluk günah olmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz” dedi.

"ÖZEL ÇOCUKLARDA BİR İŞARETİN BULUNMASI ŞART"

Sevgi izi dövmesinin çocuğunu koruma yönünden çok şey kazandırdığını belirten 50 yaşındaki zihinsel engelli Levent Oyal’ın annesi Huriye Oyal, “Şimdi nispeten gözüm de arkada kalmıyor. Allah korusun çocuğum kaybolursa bileğinde ki sayıyla bulmak çok daha kolay oldu. Böyle özel çocuklarda bir işaretin bulunması şart” ifadelerini kullandı.

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN İHTİYACI VAR"

Bizlere güvence oldu diyen 25 yaşındaki zihinsel engelli İkbal Malatyalı’nın annesi, “Çocuklarımız gitmez diyoruz yapmaz diyoruz ama ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. Bizim çocuklarımız özel çocuklar. Bizim çocuklarımızın ihtiyacı var. Çocuklarımız için çok gerekli bir şey” dedi.

"SEVGİ İZİ İÇİN SADECE BİR ENGEL OLMASI ŞART DEĞİL"

Bedensel engelim olmasına rağmen yine de sevgi izini yaptırdığını söyleyen Gülseren Geçkil, “Ben hiçbir sakıncasını görmüyorum. Her insan bu sevgi izi dövmesini yaptırmalı. Sevgi izi için sadece bir engel olması şart değil” dedi.

Kaynak: İHA

# ifade, HER, VAR

08 Mar 2024 - 15:14 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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