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Liseliler yük gemileri için hidrolik sistemli köprü tasarladı

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde lise öğrencilerinin birbirinden ilginç projeleri okulda sergilendi. Öğrencilerin yük gemileri için tasarladığı hidrolik sistemli açılır kapanır köprü ise büyük ilgi gördü.

Liseliler yük gemileri için hidrolik sistemli köprü tasarladı mask
Liseliler yük gemileri için hidrolik sistemli köprü tasarladı
Liseliler yük gemileri için hidrolik sistemli köprü tasarladı
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Darıca Sırasöğütler Anadolu Lisesinde öğrenciler, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) kapsamında öğrendikleri bilgileri öğretmenlerinin de desteğiyle harmanlayarak birçok proje geliştirdi. Öğrencilerin kendi imkanlarıyla hazırladığı projeler, okulda düzenlenen sergide görücüye çıktı. Aralarında robotlardan açılır kapanır köprü ve binalarda deprem habercisi sisteme kadar birbirinden farklı projelerin yer aldığı çalışmalar, kurulan stantlarda katılımcılara anlatıldı. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da sergiyi ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerden yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

Liseliler yük gemileri için hidrolik sistemli köprü tasarladı

İnsanlara tanıtım yapan robot

Hem havalimanları hem de çeşitli etkinliklerin düzenlendiği mekanlar için tanıtım robotu üreten 9. sınıf öğrencisi Hurşit Efe Abatay, "Bu robotu yapma amacımız, etkinliklerde veya havalimanlarında bir tanıtım yapmak. İnsanlara bulundukları yerle ilgili bilgi vermesi amacıyla yapılmıştır. Kafa ve kollarının hareket etmesiyle insana olan benzerliği ve ortamda dikkat çekmesi amaçlanmıştır. Robotumuz önüne gelen engellerden de kaçıyor, dolaşıyor. İnsanların ayağına gidip onlara tanıtım yapıyor" dedi.

Liseliler yük gemileri için hidrolik sistemli köprü tasarladı

Açılır kapanır köprü

10. sınıf öğrencileri Melek Duygu ile Mehmet Furkan Köç ise hazırladıkları açılır kapanır köprü ile sergi salonundaki yerini aldı. Proje hakkında bilgi veren Melek Duygu, "Biz bu projeyi tasarlarken Türkiye’de ve diğer ülkelere yaşanan sorunu baz aldık. Deniz ulaşımı sırasında büyük yükler taşıyan gemiler, sabit köprülerden dolayı boğazlardan geçemiyor ve yollarını uzatmak zorunda kalıyor. Bu da hem zaman hem de maliyet açısından insanlara yük oluyor. ’Bu sorunu düzeltmek için neler yapabiliriz?’ diye düşündük ve iki çözüm yolu bulduk. Birincisi bizim yaptığımız hidrolik köprü, ikincisi ise asansörlü sistem" diye konuştu.

Liseliler yük gemileri için hidrolik sistemli köprü tasarladı

"Bu hidrolik köprü hem maliyet hem de zaman açısından fayda sağlıyor"

Mehmet Furkan Köç ise, "Hidrolik köprünün temel prensibi Pascal prensibine dayanıyor. Pascal prensibi de az bir kuvvetle büyük kuvvetli ağırlıkları kolayca kaldırmamızı sağlıyor. Örneğin 2 newton güç uyguluyorsanız, 2 newton uyguladığınız kuvvet sıvı sayesinde 10 newtonluk maddeyi kolayca kaldırabiliyorsunuz. Hidrolik köprüde de bu temel esas vardır. Bu hidrolik köprü hem maliyet hem de zaman açısından fayda sağlıyor. Böylece yük gemileri kolayca köprülerden geçebiliyor. Hem ulaşım aksamıyor hem de mali açıdan zarara girmiyoruz" şeklinde konuştu.

Liseliler yük gemileri için hidrolik sistemli köprü tasarladı

"Dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendiriliyor"

Darıca Sırasöğütler Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ercan Sain, "Bugün okulumuzda STEM şenliği kapsamında öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri projeleri sergiliyorlar. Aynı zamanda bu projelerimiz öğretmenlerimiz tarafından puanlanıyor. Dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendiriliyor. Temel amacımız, öğrencilerimizin öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri bilgileri günlük hayata uyarlamaları" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

# ilçe, Türkiye, Darıca, deprem

08 Mar 2024 - 15:18 İHA Kocaeli- Gündem --- Okunma

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