Sürekli zam gelince Kırmızı ette fiyat sabitleme uygulaması başladı, Kocaeli’de yok

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca Derneğe üye marketlerde kırmızı et fiyatları sabitlendi.
Söz konusu protokol çerçevesinde, ramazan ayında vatandaşların kırmızı eti piyasa fiyatının altında temin etmeleri için fiyatlar sabit tutulacak.
Ankara PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 324 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 354 liradan satılıyor. Uygulamanın başlamasıyla vatandaşlar da alışveriş için tercihlerini bu marketlerden yana kullanıyor.
İSTANBUL'DA DA BAŞLAMIŞTI
ESK ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına İstanbul'da da başlanmıştı.
KOCAELİ’DE YOK
İstanbul ve Ankara gibi illerde başlayan uygulamanın benzeri ise Kocaeli’de henüz uygulanmıyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar en azından bazı marketlerin sabit fiyat uygulamasına geçmesini istiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Bülent - Zorla fiyatı sabitleme çalışması.
Ekonomiyi düzelemeyince üreticiyi esnafı batırarak günü kurtarma çalışması.
Mavi̇yeşi̇l - ZENGİN ŞEHİRİZ ALİM ALLAH.......
M.yılmaz - Kocaelili 600 tl ye et yemeye devam
Ekonomi - Sabitliyemezsin maliyet yükseliyor.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.