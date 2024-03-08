Gökhan’ın MR sonuçları belli oldu

TEDAVİSİ BAŞLADI
Tecrübeli kalecinin yapılan tetkikler sonrasında adductor kasında grade 1 zorlanma meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli kalecinin sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığı da kamuoyuyla paylaşıldı. Gökhan Tuzlaspor maçında forma giyemeyecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emre Ks - Harun oynar sıkıntı yok , aynı ayardalar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.