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08 Mar 2024 - 15:39- Spor G:

Gökhan’ın MR sonuçları belli oldu

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Kocaelispor’da sakatlığından dolayı dünkü antrenmanı yarıda bırakan Gökhan Değirmenci’nin MR sonuçları belli oldu

Gökhan’ın MR sonuçları belli oldu mask
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TEDAVİSİ BAŞLADI

Tecrübeli kalecinin yapılan tetkikler sonrasında adductor kasında grade 1 zorlanma meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli kalecinin sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığı da kamuoyuyla paylaşıldı. Gökhan Tuzlaspor maçında forma giyemeyecek.

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08 Mar 2024 - 15:39 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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