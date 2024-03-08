İşçiler ücretlerinin zamanında ödenmesini istiyor başlıklı habere ilgili KEYDATA tarafından verilen cevap ve düzeltme metni.

KEYDATA tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’nde Bilgi İşlem Servisinde çalışan işçilerin bağlı olduğu KEY-DATA şirketi, işçi ücretlerinin zamanında ödenmediği iddialarına şu açıklama ile cevap verdi:

“T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müvekkil şirket çalışanlarının saat 10:00’daki 15 dakikalık mola uygulaması halen devam etmekte olup, saat 15:00'daki 15 dakikalık mola uygulamasının 10 dakikası, normalde 30 dakika olan öğlen yemek molasına eklenerek bu süre 40 dakikaya çıkarılmış, personelin mesai bitiminin saat 16:00 olması sebebiyle de saat 15:00’daki mola 5 dakikalık ihtiyaç molası şeklinde revize edilmiştir. Haberinizde yer alan iddiaların aksine, 15'er dakikalık iki molanın tamamen kaldırılarak sadece 40 dakikalık yemek molasının bırakılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı son derece açık olup uygulamada yapılan tüm değişikliklerin çalışanlar ile istişare edilerek ve gerekli bilgilendirmeler yapılarak uygulandığını, baskı ve mobing iddialarınızın ise tamamen gerçeğe aykırı olduğunu, bu iddiaya ilişkin her türlü hukuki yola başvuru hakkımızı özellikle saklı tuttuğumuzu önemle belirtiriz. Müvekkil şirket, çalışanlarının tüm işçilik ödemelerini, taraflar arasında akdedilen iş sözleşmesi gereğince her ayın ilk yirmi günü içerisinde yapmakla yükümlü olmasına rağmen, bugüne kadar tüm işçilik ödemeleri - 2023 yılı Temmuz ayının ilk günü Kurban Bayramına denk geldiğinden bu ay ve 2024 yılı Mart ayında müvekkil şirketin kullandığı muhasebe programında arıza yaşanmasından dolayı maaş ödemesi ayın ilk günü yerine ayın 5’inde yapıldığından bu ay hariç - devamlı olarak ayın ilk günü yapılmış olup bu bilgi habercilik anlayışınıza katkı sağlayacağı inancı ile verilmektedir.”