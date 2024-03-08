Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Olay, Derbent Mahallesi Gevrek Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Tek başına yaşadığı öğrenilen 81 yaşındaki İmran Özçelik'in müstakil evinde yangın çıktı.
Oturma odasında çıkan yangında dumanlar evi sararken, yürüme zorluğu çektiği öğrenilen yaşlı kadın ise içerde mahsur kaldı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İmran Özçelik'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Pinar Yilmaz - Allah rahmet eylesin çok üzüldüm. Rabbim kimseyi yalnız bırakmasın
Eşmeli̇ - Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin teyzemize mekanı cennet olsun inşaallah.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.