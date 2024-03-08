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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
08 Mar 2024 - 15:52- Asayiş G:

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi mask
Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
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Olay, Derbent Mahallesi Gevrek Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Tek başına yaşadığı öğrenilen 81 yaşındaki İmran Özçelik'in müstakil evinde yangın çıktı.

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Oturma odasında çıkan yangında dumanlar evi sararken, yürüme zorluğu çektiği öğrenilen yaşlı kadın ise içerde mahsur kaldı.

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Ekiplerin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İmran Özçelik'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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08 Mar 2024 - 15:52 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Pinar Yilmaz - Allah rahmet eylesin çok üzüldüm. Rabbim kimseyi yalnız bırakmasın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mart 10:04
01

Eşmeli̇ - Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin teyzemize mekanı cennet olsun inşaallah.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 08 Mart 23:37

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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