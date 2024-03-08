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SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak”

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Seka Sanat İhtisas Merkezi’ne dönüştürülen İhtisas Merkezi açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Burada birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak. Konservatuarın bazı bölümleri burada hizmet verecek. Bu alan sanat galerisi ihtiyacını karşılayan bir merkez olacak.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak” mask
SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak”
SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak”
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SEKA SANAT İHTİSAS MERKEZİ AÇILDI

Kocaeli Seka Kâğıt Fabrikası yerleşkesinin  parçası olan Taşlı Değirmen, Seka Kültür Havzası projesi kapsamında restore edilerek, Büyükşehir Belediyesi tarafımdan Seka Sanat İhtisas Merkezi’ne dönüştürüldü. Kâğıt hamuru öğütme işleminin gerçekleştirildiği Taşlı Değirmen bugünden itibaren Kocaeli’nin kültür ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak”

 

EN KAPSAMLI SERGİ SALONU OLACAK

Seka Sanat İhtisas Merkezi eğitim ve sergi alanı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. İhtisas merkezinde geleneksel eğitim metotlarının ötesinde dinamik, gelişen, çok boyutlu ileri seviye eğitimlerin verilecek. Sergi salonu teknik donanımı ile Kocaeli’nin en kapsamlı sergi salonları arasında yer alacak. Sanat merkezinin ilk sergisi olarak Ebru sanatçısı İlker Selimler ve Sevgi Şen farklı usullerle gerçekleştirdikleri eserlerini sergileyecek. Sanatla estetiğin uyumuyla şekillenen toplam 70 eser alanda sergileniyor.

SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak”

 

KENT PROTOKOLÜ AÇILIŞA İLGİ GÖSTERDİ

SEKA Sanat İhtisas Merkezi açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile gerçekleşti. Açılışta AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur ve vatandaşlar katıldı.

 

SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak”

BURAYA BİR ZAMANLAR VİLLA YAPILACAKTI

Açılışta konuşan Başkan Büyükakın konuşmasında şunları söyledi: “Fabrikanın buradan kaldırılması ve villaların yapılması planları unutuldu. Bana ‘şehri ranta peşkeş çekiyorsunuz’ diyenler bunların peşindeydi. O zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman ‘Seka arazisini Kocaelililere peşkeş çekiyorum’ demişti. Şehirde sayısız yeşil alan ürettik. Birinci kağıt fabrikasını kağıt müzesi ve bilim merkezi yaptık. Bu alanın tamamını Seka Kültür Havzası olarak planladık. Bu bölge 1. derece arkeolojik sit alanı konumundadır.

 

SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak”

FARKLI FONKSİYONLAR BİR ARADA OLACAK

Burada birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak. Konservatuarın bazı bölümleri burada hizmet verecek. Moda tasarım ile ilgili yaratıcı içeriklerin üretilmesi için ayrı bölümler olacak. Bu alan sanat galerisi ihtiyacını karşılayan bir merkez olacak. Buranın bilinmesi gereken en önemli özelliği endüstriyel dönüşüm. Türkiye’de bu kadar büyük başka bir endüstriyel girişim yok.  Buranın bir kısmı Mimarlık Fakültesi olacak, oda endüstriyel girişimin içinde yer alacak. Burası 7/24 yaşayan bir merkez olmasını istiyoruz. Bu alan tiyatro ve sokak tiyatrosu için de güzel bir alan. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum.”

 

SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak”

TAHİR BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM

AK Parti Kocaeli Milletvekili Saadettin Hülagü yaptığı konuşmada, “Sözlerime Tahir Başkan’a teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Kocaeli Üniversitesi Kültür Evi’ni Tahir Başkan zamanında üniversitemize kazandırdık. Mimarlık Fakültesi olması için büyük çaba sarf ettik. Burası koruma bölgesi olduğu için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. 

SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak”

SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak”

SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak”

SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi kapılarını açtı: “Birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak”

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08 Mar 2024 - 16:09 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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