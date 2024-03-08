Kimlikleri olmayanlar davul çalamayacak ve bahşiş toplayamayacak

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında İzmit Belediyesi'ne bağlı mahallelerde davul çalacak kişileri belirledi. Mahalle muhtarları tarafından belirlenen 50 davulcuya kimlikleri ve yelekleri zabıta ekipleri tarafından teslim edildi. Muhtarlardan uygunluk yazısı alan ve şartları yerine getiren davulcular, görev yaptıkları süre boyunca belediyenin verdiği kimlikleri taşıyacak. İzmit Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kimliği olmayan hem davul çalamayacak, hem de bahşiş toplayamayacak. Davulcular Ramazan boyunca 2 defa bahşiş toplayabilecek. Ayrıca davulcular gece 03.00’ten itibaren davul çalmaya başlayacaklar” dedi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.