2.Küme’den günün maçları M.Ali Kağıtçı ve Karamürsel’de  

LİDERLER TAKİPÇİLERİYLE OYNUYOR

2.Amatör Küme’de bugün üç grupta 7 maç oynanacak. Günün sonucu en çok merak edilen maçında B grubu lideri Baçspor ile takipçisi Turgutspor karşılaşacak. Yıllar sonra faaliyetlerine yeniden başlayan ve henüz puan kaybı yapmayan Baçspor 6 puan önünde olduğu rakibi önünde seriyi sürdürmeye çalışacak. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki dev maç saat 17.00’de başlayacak. C grubunun zirvesinde de yine önemli bir maç var. Kayıpsız yoluna devam eden Dumlupınar en yakın takipçisi Ereğlispor ile karşılaşacak. Karamürsel Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati 15.00 olarak belirlendi.

A GRUBU

1- Çenesuyu Plajyoluspor 5 4 0 1 11 9 12

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2- Yeşilova Spor 5 3 2 0 11 5 11

3- Derince G.B.Spor 6 2 3 1 11 7 9

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4- İzmit Malta Spor 5 2 3 0 11 5 9

5- Çamlıtepespor 5 1 2 2 6 8 5

6- Kocaeli Yenişehirspor 5 1 0 4 8 12 3

7- Çayırtepe Gençlik Spor 5 0 0 5 5 17 0

B GRUBU

1- İzmit Baç Spor 5 5 0 0 22 9 15

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2- Turgutspor 5 2 3 0 11 6 9

3- Körfez İlçesi Birli6 2 1 3 15 15 7

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4- İlimtepe Gençler5 2 1 2 12 8 7

5- Map Kavaklı Spor5 2 1 2 9 14 7

6- Üçyoldoğuspor 5 1 0 4 9 17 3

7- Kadıköyspor 5 1 0 4 7 16 3

C GRUBU

1- Dumlupınar Spor 6 6 0 0 22 2 18

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2- Karamürsel Ereğli Spor6 4 2 0 18 4 14

3- Gölcük Şirinköyspor6 3 2 1 12 6 11

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4- Gölcük Asarköyspor6 3 1 2 9 9 10

5- Yazlıkspor 6 3 0 3 10 12 9

6- Ulaşlıspor 6 2 0 4 7 10 6

7- Karamürsel Akçatspor6 0 1 5 8 25 1

8- Karamürsel Barbaros6 0 0 6 0 18 0

Kaynak: SPOR SERVİSİ