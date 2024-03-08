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2.Küme’den günün maçları M.Ali Kağıtçı ve Karamürsel’de  

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2.Küme’de bugün 3 grupta 7 maç var. İki grup liderini takipçileriyle oynayacağı maçların sonuçları merakla bekleniyor. Baçspor ile Turgut, Dumlupınar ile Ereğli kozlarını paylaşacak.

2.Küme’den günün maçları M.Ali Kağıtçı ve Karamürsel’de   mask
2.Küme’den günün maçları M.Ali Kağıtçı ve Karamürsel’de  
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LİDERLER TAKİPÇİLERİYLE OYNUYOR

2.Amatör Küme’de bugün üç grupta 7 maç oynanacak. Günün sonucu en çok merak edilen maçında B grubu lideri Baçspor ile takipçisi Turgutspor karşılaşacak. Yıllar sonra faaliyetlerine yeniden başlayan ve henüz puan kaybı yapmayan Baçspor 6 puan önünde olduğu rakibi önünde seriyi sürdürmeye çalışacak. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki dev maç saat 17.00’de başlayacak. C grubunun zirvesinde de yine önemli bir maç var. Kayıpsız yoluna devam eden Dumlupınar en yakın takipçisi Ereğlispor ile karşılaşacak. Karamürsel Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati 15.00 olarak belirlendi.

A GRUBU

1-      Çenesuyu Plajyoluspor 5             4             0             1              11           9             12

__         

2-      Yeşilova Spor                   5             3             2             0              11           5             11          

3-      Derince G.B.Spor             6             2             3             1              11           7             9

__         

4-      İzmit Malta Spor              5             2             3             0              11           5             9            

5-      Çamlıtepespor                 5            1             2             2              6             8             5            

6-      Kocaeli Yenişehirspor    5             1             0             4              8             12           3            

7-      Çayırtepe Gençlik Spor  5             0             0             5              5             17           0

B GRUBU

1-      İzmit Baç Spor   5             5             0             0             22           9             15

_            

2-      Turgutspor         5             2             3             0             11           6             9            

3-      Körfez İlçesi Birli6             2             1             3             15           15           7

--           

4-      İlimtepe Gençler5           2             1             2             12           8             7            

5-      Map Kavaklı Spor5          2             1             2             9              14           7            

6-      Üçyoldoğuspor 5             1             0             4             9              17           3            

7-      Kadıköyspor      5             1             0             4             7              16           3

C GRUBU

1-      Dumlupınar Spor     6             6             0             0              22           2             18

_            

2-      Karamürsel Ereğli Spor6       4             2             0              18           4             14          

3-      Gölcük Şirinköyspor6             3             2             1              12           6             11

__         

4-      Gölcük Asarköyspor6             3             1             2              9             9             10          

5-      Yazlıkspor                   6            3             0             3              10           12           9            

6-      Ulaşlıspor                   6            2             0             4              7             10           6            

7-      Karamürsel Akçatspor6         0             1             5              8             25           1            

8-      Karamürsel Barbaros6           0             0             6              0             18           0                            

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Kocaeli, VAR, Körfez, karamürsel, İzmit, Gölcük

08 Mar 2024 - 16:23 Kocaeli- Spor --- Okunma

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