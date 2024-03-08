Lider Kocaelispor, İstanbul’da

Belediye 100.Yıl Stadı’nda oynanacak maç saat 12.00’de başlayacak. Bitime 5 hafta kala şampiyonluk için büyük avantaj yakalayan Adem Aydemir’in talebeleri İstanbul’dan kayıpsız dönmeye çalışacak.

ADEM AYDEMİR İNANÇLI

Ligin ilk yarısındaki maçı 2-0 alan temsilcimiz rövanşta da gülen taraf olmak istiyor. Teknik direktör Adem Aydemir, çok iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, “Artık her maç final. Sultanbeyli deplasmanında her zamanki gibi savaşıp kazanmak istiyoruz. Takımıma güveniyorum” dedi. Yeşil-Siyahlı ekibimizde aynı puandaki Tuzlaspor günü evinde Bulvarspor maçıyla geçirecek. İki takım arasındaki ikili averaj Tuzlaspor’da. Bu yüzden temsilcimizin şampiyon olabilmesi için İstanbul ekibinin en az 1 puan önünde ligi bitirmesi gerekiyor.

U19 GELİŞİM LİGİ PUAN DURUMU

1. KOCAELİSPOR 20 12 4 4 55 29 40

2.TUZLASPOR A.Ş. 20 11 7 2 33 18 40

3.ESENLER EROKSPOR 19 11 6 2 42 16 39

4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 19 11 2 6 48 30 35

5. ARNAVUTKÖY BLD. 19 9 5 5 31 24 32

6.EDİRNESPOR 19 9 4 6 49 39 31

7.SARIYER 20 9 3 8 38 34 30

8.SULTANBEYLİ BELEDİYE19 8 3 8 33 34 27

9.DARICA GENÇLERBİRLİĞ20 8 2 10 35 55 26

10.BELEDİYE DERİNCE 20 7 3 10 30 31 24

11. BULVARSPOR 19 4 1 14 26 42 13

12.SİLİVRİSPOR 19 4 1 14 25 55 13

13. TEPECİK SPOR A.Ş.19 2 1 16 19 57 7

Kaynak: SPOR SERVİSİ