Altın Kiraz’da son 16 belli oldu

PAZARTESİ BAŞLIYOR
Körfezli spor adamı Metin Özkan tarafından Full Medya’nın sponsorluğunda geleneksel olarak düzenlenen Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda grup aşaması sona erdi. Başarılı maçların ardından İsgplus Osgb, Ers İnşaat Otomotiv, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Vizyon İnşaat, Mehmet Ak Auto, Eti Group, Onur Nakliyat, Eti Mimarlık, Ciğerci İbo, Dergah Ocakbaşı, Vefa İnşaat, Merkan Group, Tise Kamera Güvenlik, Klimasist, Kocaeli İnşaat mühendisleri Odası ve M.A.Golp Gayrimenkul Emlak adlarını son 16 turuna yazdırdılar. Eleme turu heyecanı pazartesi günü başlayacak. Çeyrek ve yarı finallerin ardından final heyecanı 24 Mart Pazar günü yaşanacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.