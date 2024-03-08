BAL’da gözler Kullar’ın Çorlu maçında olacak

Şampiyonluk hesapları yapan Gebzespor sahasında düşme hattındaki Lüleburgaz ile karşılaşacak. Yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkacak Mor-Beyazlıların farklı bir galibiyet alması bekleniyor. Haftanın sonucu en çok merak edilen maçında son haftaların flaş ekibi Kullarspor 1975, Gebzespor’un şampiyonluktaki güçlü rakibi Çorluspor 1947’ye konuk olacak.

MAÇLAR 14.00’DE BAŞLAYACAK

Temsilcimizin hem kendisi, hem kenti için zorlu deplasmanda rakibine çelme takması bekleniyor. Yeni teknik direktörü Gökhan Top yönetimindeki ilk maçını kazanan Diliskelesispor sahasında Kapaklıspor ile oynarken, Yuvacıkspor güçlü Taşspor’u konuk edecek. Ömer Faruk Uzuner yönetimindeki ilk acıyı geçen hafta tadan Gölcükspor ise sonuncu Balaeski’nin misafiri olacak. Temsilcilerimizin maçları saat 14.00’de başlayacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

1.ÇORLU SPOR 1947 20 15 3 2 52 11 48

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2.GEBZESPOR 19 15 1 3 44 7 46

3.FERİKÖY 20 13 3 4 42 18 42

4.İFA 20 10 7 3 35 19 37

5.TAÇSPOR 20 11 3 6 33 13 36

6.DİLİSKELESİSPOR 19 10 3 6 31 16 33

7.KULLAR 1975 SPOR 19 9 4 6 39 16 31

8.GÖLCÜKSPOR 19 9 4 6 25 22 31

9.KAPAKLISPOR 20 9 1 10 39 37 28

10.KEŞAN SPOR 19 7 5 7 27 23 26

11.YUVACIKSPOR 20 6 1 13 23 38 19

12.SARAY SPOR 1953 20 5 3 12 19 30 18

13.UZUNKÖPRÜSPOR 19 4 2 13 10 33 14

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14.LÜLEBURGAZSPOR 20 1 3 16 8 76 6

15.BABAESKİSPOR 20 1 1 18 9 77 4

Bu haftanın maçları

Pazar

14:00 KEŞAN SPOR-FERİKÖY

14:00 YUVACIKSPOR-TAÇSPOR

14:00 BABAESKİSPOR -GÖLCÜKSPOR

14:00 GEBZESPOR-LÜLEBURGAZSPOR

14:00 ÇORLU SPOR 1947-KULLAR 1975 SPOR

14:00 DİLİSKELESİSPOR-KAPAKLISPOR

15:00 İFA-UZUNKÖPRÜSPOR

Kaynak: SPOR SERVİSİ