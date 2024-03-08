TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Sizler Mars'a gideceksiniz ve KAAN sizlere hikâye gibi gelecek

Derince Belediyesi'nin Gençlerle Söyleşi programları devam ediyor. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil gençlerle bir araya geldi. Yelken Kafe ve Restoran'daki söyleşiye ev sahibi Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli başta olmak üzere pek çok okuldan öğretmen ve öğrenci katıldı.

ÇOK DEĞERLİ BİR BİLİM İNSANDIR

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün programdaki konuşmasında, "Hocamla bir araya getirdik çünkü kendisi Kaan başta olmak üzere yapılan o uçakların başında olan çok değerli bir bilim insanıdır. İnşallah bu salondan çok fazla Temel Kotil çıkar. Gençler birileri sizlere 'Bu ülkede yaşanır mı?' ya da 'Bu ülkede yaşanmaz' gibi laflar edebilir ama bugün buradan çıkınca bu ülkede çok güzel bir şekilde yaşanabileceğini anlayacağız. Ben buraya geldiği için Temel Kotil hocama çok teşekkür ediyorum ve 'Hoş geldin' diyorum" dedi.

SAVUNMA SANAYİNE HİZMET EDİYORUZ

Kotil, öğrencilere seslendiği konuşmada, "KAAN'ı uçurduk ve Türkiye olarak ürettiğimiz bu uçakla benzer uçak yapabilen dördüncü ülke olduk. KAAN uçarken yüreğimiz hopladı. TUSAŞ olarak bizler uydular üretiyoruz. Gençler hatırlamaz Kıbrıs'a çıkarken Amerika tarafından ülkemize ambargo uygulandığı açıklanmıştı. O zaman savunma sanayi ne demek anladık. Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında TUSAŞ'ın küçük binası vardı. Şimdiki TUSAŞ devasa bir alana sahip. 15-16 bin çalışan ile ülke savunma sanayimize hizmet ediyoruz ve çok çalışıyoruz. Arkadaşlarımız KAAN için uyku uyumadı.

SON YILLARDA BÜYÜK ADIMLAR ATTIK

Amacımız TUSAŞ'ın reklamlını yapmak değil ama 7 bin mühendisimiz var. Yazılım, makine, uçak ve daha pek çok mühendisimiz var. Bu mühendisleri biz gruplara göre dağıtıyoruz. Onlara süre veriyor ve 'Bir uçak yapacaksınız' diyoruz. Onlar ilk uçağı yaptıktan sonra uçuruyor ve başarılı olurlarsa asıl uçak üretimini geçiyoruz. Köklü büyük şirketler var ama biz de son yıllarda büyük adımlar attık. Alt yapı için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Pek çok çoluk çocuğumuzu arkamıza kattık. Çoluk çocuk dediğimde kırılmayın ben de çoluk çocuktum. O günlerden bugünlere geldik, sizler de geleceksiniz.

ORTAYA DEVRİM BAHARI ÇIKTI

Hürjet’i yaptık, uçurduk. TUSAŞ'ın yaptığı devrim siz gençlerin devrimidir. Rüzgâr tünelimiz var, şunu söylemek isterim bu Avrupa'daki ikinci hava tüneli. Diğerini Almanya, Hollanda işbirliğiyle yapılmış. Genç mühendis ve teknisyenlerimiz gönülden çalıştı, ortaya devrim baharı çıktı. Bu gerçekten bir devrimdir. 'Beşinci nesil bir savaş uçağını, yani KAAN'ı nasıl Türkler yaptı' diye dünya bize bakıyor. Ülkemiz herhangi bir konuda devrim yapabilir çünkü genç nüfusu var. Dünyada her şey dijital, hayalin varsa, uykusuz kalabiliyorsan, zekâ da varsa başarı kaçınılmaz.

ONLARIN SABAHLAYACAK GENÇ NÜFUSU YOK

Biz artık tezgâhı satın aldık ve ne yapmak istersek yaparsınız. He şunu da unutmamak lazım, bir ağacın da meyve verme süresi var. Bunları dikkate alırsak Mars'a gideriz. Artık Fransa ve Almanya buradan çıkıyor çünkü onların sabahlayacak bir genç nüfusu yok. Bir Rusya bir Amerika bir de Türkiye olarak biz varız. Bizler siz gençlere ancak çorba ve baklava veririz. TUSAŞ'ın en yaşlısı benim, yaş ortalaması 30 civarı. Biz siz gençlere güveniyoruz. HÜRKUŞ benzeri bir uçak şu anda bir Amerika da var. Milyar dolar gömdük ama artık 'Amerika yapar, biz yapamayız' demiyoruz.

BAŞARININ MERKEZİNDE GENÇLER VAR

Biz TUSAŞ olarak her şeyin yaparız ama tek başımıza değiliz, ASELSAN başta olmak üzere pek çok partnerimiz var. Başarının merkezinde gençlerimiz var. Genç arkadaşlarım üniversitede ne okumak istiyorsanız onu okuyun aksi takdirde başarılı olma ihtimaliniz sıfır ama Türkiye'nin TUSAŞ'ta daha fazla mühendise ihtiyacı var. Dünyada da mühendis açığı çok fazla, bundan dolayı bizim çocukları alıyorlar ama biz de alıyoruz. Biz sizi istiyoruz arkadaşlar, canavar gibi iş hayatına dalın. Bu ülke sizin, benden çok sizin. Sizler Mars'a gideceksiniz ve KAAN sizlere hikâye gibi gelecek" dedi.

TUSAŞ’I GEZMEYE DAVET ETTİ

Kotil programa katılan öğrencileri TUSAŞ’ı gezmeye davet etti, Zeki Aygün bunu Ramazan ayı içerisinde yapabileceklerini ifade etti. Programda konuşmalar sonrası Kotil ile katılımcılar soru-cevap yaptı. Program bitimi Aygün, Kotil’e hediyeler verdi. Kotil ilk uçuşunu yapan KAAN’ın maketini Aygül ve Demirelli’ye hediye etti.