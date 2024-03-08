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Yağlı güreş söyleşisi KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı

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Geleneksel Yağlı Güreşleri Söyleşisi, bugün Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde düzenlendi.

Yağlı güreş söyleşisi KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı mask
Yağlı güreş söyleşisi KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı
Yağlı güreş söyleşisi KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı
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Geleneksel Türk Spor Dalları, Türk Kültür Coğrafyası ve Basın ve Halkla İlişkiler Dersini alan öğrencilerin katıldığı söyleşi 2023-2024 Bahar Eğitim-Öğretim Döneminin ilk etkinliği oldu. Moderatörlüğünü Öğr.Gör Zeki Kutlu, sunuculuğunu fakülte öğrencileri Zişan Yücesoy ve Gül Şahin yaptığı organizasyonda görev alan Emin Mert Mutlu, Mehmet Furkan, Ahmet Karatop, Ata Aydın ve Denizhan Aydın hem tecrübe kazandılar, hem de etkinliğe katkı sağladılar.

Yağlı güreş söyleşisi KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı


Konuk konuşmacılardan usta sunucu Recep Tosun yağlı güreşlerin Türk Kültüründeki yerinin ve potansiyelini örnekler vererek anlattı. Yağlı güreş sporunun en az futbol kadar hayran kitlesinin olduğunu ve gençlerin yağlı güreşe daha fazla yönlendirilmesi gerektiği söyledi. Bunun yanında tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak Dünya Şampiyonumuz Yasemin Adar’ı kadınlarımıza örnek olarak gösterdi. Şener Sar ise yağlı güreşin güzel ve zor yanlarından bahsetti. Minder güreşi ile yağlı güreşin teknik farklılıklarını anlatan Sar da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Söyleşi sonrası hediye takdiminden sonra toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yağlı güreş söyleşisi KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı

Kaynak: SPOR SERVİSİ

08 Mar 2024 - 16:29 - Spor --- Okunma

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