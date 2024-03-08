Yağlı güreş söyleşisi KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı

Geleneksel Türk Spor Dalları, Türk Kültür Coğrafyası ve Basın ve Halkla İlişkiler Dersini alan öğrencilerin katıldığı söyleşi 2023-2024 Bahar Eğitim-Öğretim Döneminin ilk etkinliği oldu. Moderatörlüğünü Öğr.Gör Zeki Kutlu, sunuculuğunu fakülte öğrencileri Zişan Yücesoy ve Gül Şahin yaptığı organizasyonda görev alan Emin Mert Mutlu, Mehmet Furkan, Ahmet Karatop, Ata Aydın ve Denizhan Aydın hem tecrübe kazandılar, hem de etkinliğe katkı sağladılar.



Konuk konuşmacılardan usta sunucu Recep Tosun yağlı güreşlerin Türk Kültüründeki yerinin ve potansiyelini örnekler vererek anlattı. Yağlı güreş sporunun en az futbol kadar hayran kitlesinin olduğunu ve gençlerin yağlı güreşe daha fazla yönlendirilmesi gerektiği söyledi. Bunun yanında tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak Dünya Şampiyonumuz Yasemin Adar’ı kadınlarımıza örnek olarak gösterdi. Şener Sar ise yağlı güreşin güzel ve zor yanlarından bahsetti. Minder güreşi ile yağlı güreşin teknik farklılıklarını anlatan Sar da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Söyleşi sonrası hediye takdiminden sonra toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ