Darıca GB’nin eli mecbur

Düşme hattının sadece 3 puan üzerinde olan Sarı-Yeşilli ekibimizin özellikle içerde artık puan kaybetme lüksü yok. Darıca Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak maçı Bursa bölgesinden Veysel Karani Özkan yönetecek. Ligin ilk yarısında Fatsa’da oynanan kaç başladığı skorla bitmişti.
3.LİG 3.GRUP PUAN DURUMU
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 21 14 6 1 42 17 48
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2.MERKÜR JET ERBAASPOR 21 11 9 1 37 13 42
3.BORNOVA 1877 SPORTİF 20 10 4 6 35 22 34
4.KUŞADASISPOR 21 8 9 4 26 22 33
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 20 8 8 4 31 18 32
6.SİLİVRİSPOR 20 8 8 4 27 20 32
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7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPO21 8 7 6 21 16 31
8.OSMANİYESPOR FUTBOL KUL 21 7 5 9 22 21 26
9.FATSA BELEDİYESPOR 20 6 8 6 16 19 26
10.ONVO AĞRI 1970 SPOR KUL20 6 7 7 24 24 25
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.21 4 7 10 13 26 19
12.AKHİSARSPOR 20 5 3 12 16 44 18
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13. 1922 KONYASPOR 21 4 4 13 14 26 16
14.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş20 5 3 12 16 32 15
15.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 21 2 8 11 11 31 14
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.