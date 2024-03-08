Kağıtspor, Tekirdağ’da

Geçen hafta kazanıp kümede kalma mücadelesinde moral bulan Mavi-Beyazlılar bugünü de mutlu geçirmek istiyor. Çerkezköy Organize Sanayi Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.15’te başlayacak. Temsilcimiz ilk yarıda rakibini 95-88 yenmişti.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.