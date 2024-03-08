Belediye Derincespor evinde

Taner Gülleri yönetiminde çıktığı 3 maçın birini kazanıp, ikisini şanssız bir şekilde kaybeden Sarı-Lacivertli ekibimiz ilerleyen haftalarda korkulu rüya görmek istemeyen Ankaralı rakibi önünde mutlak üç puan hedefliyor. Derince Belediyesi Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak.
TANER GÜLLERİ GÜVENİYOR
Maçı Muğla bölgesinden Hakan Ülker yönetecek. Başkentteki ilk maçı Etimesgut Belediyespor 1-0 kazanmıştı. Teknik direktör Taner Gülleri, puan kaybına tahammülleri olmadığını belirterek, “ İstanbul’da Arnavutköy karşısında son anlarda yediğimiz golle puansız kaldık, kaybetmeyi hak etmedik. İyi futbol oynuyoruz. Etimesgut karşısında kazanmaktan başka bir sonuç düşünmüyoruz” dedi.
2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 27 17 8 2 52 18 59
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2.GMG KASTAMONUSPOR 27 17 7 3 45 22 58
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUT 27 16 7 4 42 20 55
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 28 15 7 6 40 24 52
5.İSKENDERUNSPOR A.Ş. 27 15 3 9 51 36 48
6.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 28 14 6 8 44 34 48
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7.ISPARTA 32 SPOR 28 15 1 12 33 33 46
8.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 27 10 8 9 31 31 38
9.İNEGÖLSPOR 27 10 7 10 38 35 37
10.SOMASPOR 27 10 7 10 30 32 37
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BEL 28 9 8 11 21 22 35
12.FETHİYESPOR 27 8 11 8 32 34 35
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 28 10 4 14 17 26 34
14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 28 7 9 12 33 48 30
15.SARIYER 28 7 7 14 33 41 28
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16. ARNAVUTKÖY BLD. 28 6 9 13 31 36 27
17.BELEDİYE DERİNCE SPOR 27 6 7 14 24 29 25
18.DENİZLİSPOR 28 6 6 16 27 42 24
19.UŞAK SPOR A.Ş. 27 1 2 24 10 71 5
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.