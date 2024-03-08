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Belediye Derincespor evinde

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2.Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor 30.hafta maçını Pazar günü evinde Etimetgut Belediyespor ile oynayacak.

Belediye Derincespor evinde mask
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Taner Gülleri yönetiminde çıktığı 3 maçın birini kazanıp, ikisini şanssız bir şekilde kaybeden Sarı-Lacivertli ekibimiz ilerleyen haftalarda korkulu rüya görmek istemeyen Ankaralı rakibi önünde mutlak üç puan hedefliyor. Derince Belediyesi Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak.

TANER GÜLLERİ GÜVENİYOR

Maçı Muğla bölgesinden Hakan Ülker yönetecek. Başkentteki ilk maçı Etimesgut Belediyespor 1-0 kazanmıştı. Teknik direktör Taner Gülleri, puan kaybına tahammülleri olmadığını belirterek, “ İstanbul’da Arnavutköy karşısında son anlarda yediğimiz golle puansız kaldık, kaybetmeyi hak etmedik. İyi futbol oynuyoruz. Etimesgut karşısında kazanmaktan başka bir sonuç düşünmüyoruz” dedi.

2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER  27           17           8             2              52           18           59

__

2.GMG KASTAMONUSPOR          27           17           7             3              45           22           58

3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUT 27           16           7             4              42           20           55

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 28           15           7             6              40           24           52

5.İSKENDERUNSPOR A.Ş.             27           15           3             9              51           36           48

6.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ  28           14           6             8              44           34           48

__

7.ISPARTA 32 SPOR                      28            15           1             12           33           33           46

8.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ   27           10           8             9              31           31           38

9.İNEGÖLSPOR                             27            10           7             10           38           35           37

10.SOMASPOR                            27             10           7             10           30           32           37

11.MOTOLUX 68 AKSARAY BEL  28           9             8             11           21           22           35

12.FETHİYESPOR                            27           8             11           8              32           34           35

13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR   28           10           4             14           17           26           34

14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR       28           7             9             12           33           48           30

15.SARIYER                                     28            7             7             14           33           41           28

__

16. ARNAVUTKÖY BLD.                 28           6             9             13           31           36           27

17.BELEDİYE DERİNCE SPOR        27           6             7             14           24           29           25

18.DENİZLİSPOR                            28            6             6             16           27           42           24

19.UŞAK SPOR A.Ş.                          27        1             2             24           10           71           5

# İstanbul

08 Mar 2024 - 16:36 Kocaeli- Spor --- Okunma

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