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08 Mar 2024 - 16:35- Siyaset G:

Erol Ölmez’den proje dolu beyanname: “Kandıra’ya en güzel hizmetleri getireceğiz”

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AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yürümeye devam ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile eser ve hizmet üretmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Erol Ölmez’den proje dolu beyanname: “Kandıra’ya en güzel hizmetleri getireceğiz” mask
Erol Ölmez’den proje dolu beyanname: “Kandıra’ya en güzel hizmetleri getireceğiz”
Erol Ölmez’den proje dolu beyanname: “Kandıra’ya en güzel hizmetleri getireceğiz”
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AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim beyannamesini Turan Güneş Kültür Merkezi’nde açıkladı. Seçim Beyanname Tanıtım Toplantısı büyük katılıma sahne oldu. AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İlyas Şeker, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Alper Tokgöz, MHP İl Başkan Vekili Yaşar Arslan, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, önceki dömem AK Parti İl Başkanları Mehmet Ellibeş, Şemsettin Ceyhan, gençlik ve kadın kolları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Erol Ölmez’den proje dolu beyanname: “Kandıra’ya en güzel hizmetleri getireceğiz”

MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Partililerin alkışları arasında Turan Güneş Kültür Merkezi’ne giren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İl Başkanı Dr. Şahin Talus, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlara çiçek dağıttı. Beyanname tanıtımında salonda muhteşem görüntüler oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez beyannamesini açıkladı. Salonu selamladıktan sonra projelerini açıklayan Erol Ölmez şunları söyledi:

Erol Ölmez’den proje dolu beyanname: “Kandıra’ya en güzel hizmetleri getireceğiz”

“KANDIRA YOLU PROJESİ DEVAM EDİYOR”

“Büyükşehir Belediyemiz bizim her zaman yanımızda oldu. Her projemizde bizi destekledi. Bu dönemde de bizleri destekleyecek. Bu dönem beyannamemizi ‘tarım ve turizm’ üzerine şekillendirdik. İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu projesi şuanda Kandıra Cezaevi kesimine kadar duble şekilde inşa edildi. Cezaevinden Kandıra’ya kadar olan 8 kilometrelik kesimde de çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmayı Büyükşehir Belediyemiz Solaklar Kavşağı ile taçlandırdı. Kandıra’nın beklediği, hayal ettiği Gıda Organize Sanayi Bölgesi projesi ile ilçemizin 50 yıllık kaderi tersine dönecek.

Erol Ölmez’den proje dolu beyanname: “Kandıra’ya en güzel hizmetleri getireceğiz”

“TURİZM, TARIM VE ŞEHİRCİLİK”

Ağva-Kandıra yolunun planlaması bitti. Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Diğer projemiz olan Kandıra-Cebeci duble yolu ile turizm ve ilçemiz gelişecek. İlçemizin olmazsa olmazı tarım alanında çalışmalarımız devam ediyor. Arıklar bölgesindeki toplulaştırma çalışmalarını tamamlayarak üreticimizin işini kolaylaştıracağız. Safalı Barajımız bitti, tarım alanlarımız bu barajımız ile sulanacak. Kıyı bandı turizm planlarını bakanlığımız ile birlikte yürütüyoruz. Şehircilik alanında da çalışmalarımız var. Merkezden başlayarak meydan yenilemesi, İzmit Caddesi, Sakarya Caddesi, TOKİ Konutları, Turan Güneş Caddesi ile Kışla Caddesi ile yeni şehircilik vizyonumuzu geliştireceğiz.

Erol Ölmez’den proje dolu beyanname: “Kandıra’ya en güzel hizmetleri getireceğiz”

“SPORA VE SPORCUYA DESTEK SÜRECEK”

Büyükşehir Belediyemiz ile ortak bir şekilde kent meydanımızı yeniden düzenleyeceğiz. Kandıra Belediye binamızın dokusuna uygun olarak Sakarya ve İzmit Caddesi’ni birleştirip meydanımızla bütünleştireceğiz. Şehrimizin en işlek noktasında etüt kütüphanesi yapacağız. TOKİ ile Kandıra’yı birleştireceğiz. Çok amaçlı minder sporları için, ihtiyacımız olan salonu tamamlayacağız. Kandıra güreş ve diğer minder sporlarına kavuşabilecek. Sporcularımıza ve kulüplerimize maddi ve manevi kamp desteğimiz devam edecek.

Erol Ölmez’den proje dolu beyanname: “Kandıra’ya en güzel hizmetleri getireceğiz”

“KERPE’YE CAM TERAS KAFE”

Bu dönem Tahir Başkanla beraber Kandıra’mıza kreş kavuşturacağız. Kandıra’ya yine bir seyir terası yapmayı hedefliyoruz. Daha çok otoparka ihtiyacımız var. İlçemize yeni otopark alanları kazandıracağız. Sahne sanatları konusunda şehrimizin eksikliği var bu dönem bu eksikliğimizi de gidereceğiz. Babalı’ya bir yörük merkezi ya da çadırı yapacağız. Kerpe’de bir cam teras kafe oluşturarak sosyal donatı alanı yapmak istiyoruz.

Erol Ölmez’den proje dolu beyanname: “Kandıra’ya en güzel hizmetleri getireceğiz”

“DOĞALGAZ KULLANIMI YAYGINLAŞACAK”

Karşıda bir yarım ada var, o alanın da bir açılıma ihtiyacı var. Bu alanı daha da güzelleştirebiliriz. Doğal dokuya dokunmadan alanı temizleyerek mükemmel bir eser ortaya çıkartmak istiyoruz. Karavan turizmi için bir alana ihtiyacımız var. Kamp alanı oluşturacağız bu dönem. Kandıra nüfusunun üçte ikisi doğalgaz kullanmaya hazır. Bütün köy ve mahallelerimizde bu nimete ulaşacak. Çalışmamalarımız devam edecek. Camii, okul, kültür alanlarına verdiğimiz lojistik destekler devam edecek.”

Erol Ölmez’den proje dolu beyanname: “Kandıra’ya en güzel hizmetleri getireceğiz”

“ERDOĞAN’IN YANINDA, YANI BAŞINDAYIZ”

Proje sunumunun ardından kendisine destek verenlere teşekkür eden Erol Ölmez, “Her seçimden alnımızın akıyla çıktık. Bundan sonra da hep beraber olacağız. Yeni dönemde Büyükşehir Belediyemiz ile çok daha güzel hizmetleri Kandıramıza getireceğiz. Bunu AK Parti ve Cumhur İttifakı işbirliği ile yapacağız. Eser ve hizmet siyasetçiliğinde hiçbir sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanımızın, il başkanımızın yaptığını biz de Kandıra’da yaptık. Mükemmel bir birlikteliğimiz var. Biz hazırız, kararlıyız. Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, yanı başında yürümeye devam edeceğiz. Ayrışmadan, ayrıştırmadan yolumuzda yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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08 Mar 2024 - 16:35 Kocaeli/ Kandira- Siyaset --- Okunma

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